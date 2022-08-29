Республики СКФО вошли в пятерку лидеров по числу террористических преступлений

29 августа 2022, 10:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане в январе-июле зарегистрировано наибольшее среди регионов России число преступлений террористического характера, следует из данных Генпрокуратуры. В пятерку лидеров рейтинга вошли также Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

Как писал "Кавказский узел", по итогам пяти месяцев 2022 года Краснодарский край, где было зарегистрировано 32,6 тысячи преступлений, занял второе место среди регионов России после Москвы по числу зарегистрированных преступлений. В первую десятку этого антирейтинга также попала Ростовская область, сообщила Генпрокуратура.

Дагестан занимает первое место среди регионов России по числу зарегистрированных преступлений террористического характера, следует из данных Генпрокуратуры за январь-июль 2022 года, размещенных на портале правовой статистики.

В этой республике за семь месяцев года зарегистрировано 315 таких преступлений. На втором месте с большим отрывом находится Москва (90 преступлений). В первую пятерку вошли еще три региона Северного Кавказа: Ингушетия (82 преступления), Чечня (62 преступления) и Кабардино-Балкария (60 преступлений).

Краснодарский (47 преступлений) и Ставропольский (41 преступление) края занимают в рейтинге соответственно восьмое и девятое места. В остальных регионах СКФО и ЮФО число зарегистрированных преступлений террористического характера значительно меньше: в Ростовской области – 24, в Карачаево-Черкесии – 22, в Волгоградской области – 19, в Астраханской – 15, в Северной Осетии – 7, в Адыгее – 5, в Калмыкии – 2.

По общему числу зарегистрированных преступлений Кубань сохранила второе место после Москвы, в январе-июле в крае зарегистрировано 46 138 преступлений.

Напомним, по данным Генпрокуратуры за январь-ноябрь 2021 года, Кубань заняла второе место в антирейтинге самых коррумпированных регионов, уступив лишь Москве. В десятку наиболее коррумпированных регионов также попали Ставропольский край и Ростовская область.

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