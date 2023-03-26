Жители поселка под Тбилиси вышли на акцию протеста из-за земельного спора

26 марта 2023, 09:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несколько десятков жителей поселка Сагурамо под Тбилиси провели акцию протеста после того, как прокуратура привлекла к ответственности несколько человек за нарушение правил регистрации земельных участков. Протестующие заявили, что эти правила были ранее установлены властями, и что по ним свои участки зарегистрировали сотни жителей.

По словам жителей дачного поселка Сагурамо в Мцхетском районе близ Тбилиси, в 2019 году местные власти упростили процедуру регистрации земельных участков, после чего многие люди оформили землю по этим правилам. Однако недавно чиновники заявили, что дачники допустили нарушения.

Жители поселка подчеркнули, что не нарушали закона и что регистрировали земельные участки в соответствии с теми правилами, которые были ранее установлены властями. В такой ситуации оказались сотни человек, сообщил 25 марта на своем сайте грузинский "Первый канал".

После того, как переговоры с администрацией не дали результатов, жители Сагурамо вышли на акцию протеста. Поводом послужило то, что прокуратура начала привлекать к ответственности дачников за регистрацию участков с нарушениями, передал 25 марта на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков человек. Они стоят на улице, полиции на месте проведения акции протеста нет. Ситуация в целом, судя по видео, спокойная.

"Кавказский узел" также писал, что несколько десятков жителей села Зегдулети в Восточной Грузии провели 24 ноября 2021 года акцию протеста против продажи иностранному инвестору участка земли, который используется ими для выпаса скота.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.