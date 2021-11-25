Сельчане в Грузии выступили против продажи пастбища

25 ноября 2021, 07:13

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Несколько десятков жителей села Зегдулети в Восточной Грузии провели 24 ноября акцию протеста против продажи иностранному инвестору участка земли, который используется ими для выпаса скота.

24 ноября несколько жителей Зегдулети, которое расположено в крае Шида-Картли (Восточная Грузия), попытались перекрыть дорогу, протестуя против передачи в частную собственность земли, которую они используют для выпаса скота.

Участники акции потребовали реакции властей, на место протеста прибыли местные чиновники. Они попросили у сельчан десять дней, чтобы выяснить ситуацию, после чего акция была прекращена, информировал вечером 24 ноября на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Новый владелец земельного участка заявил, что планирует на нем построить консервный завод и разбить сад. Он выступил против требования протестующих и объяснил, что планирует обеспечить местных жителей работой, сказано в публикации.

Жители села Зегдулети на акции протеста сообщили, что земля была продана иностранным инвесторам. "У нас отняли 75 гектаров пастбищ. Продали иностранцу. Где теперь пасти скот? У меня две коровы, я пытаюсь заработать две копейки и продать сыр. Теперь у меня отнимают и этот заработок", – привел 24 ноября "Sputnik-Грузия" слова одного из участников протеста.

Протестующие попытались перекрыть дорогу, но полиция пресекла их действия. В ответ участники акции пригрозили силовикам, что если полиция начнет проводить задержания, то они устроят акцию еще масштабнее, информировало издание.