Акция села Зегдулети Горийского района. Фото: Facebook / Shida Kartli Information Center https://www.facebook.com/Qartli.ge/photos/pcb.4652790931437117/4652790511437159

25 ноября 2021, 07:13

Сельчане в Грузии выступили против продажи пастбища

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей села Зегдулети в Восточной Грузии провели 24 ноября акцию протеста против продажи иностранному инвестору участка земли, который используется ими для выпаса скота.

24 ноября несколько жителей Зегдулети, которое расположено в крае Шида-Картли (Восточная Грузия), попытались перекрыть дорогу, протестуя против передачи в частную собственность земли, которую они используют для выпаса скота.

Участники акции потребовали реакции властей, на место протеста прибыли местные чиновники. Они попросили у сельчан десять дней, чтобы выяснить ситуацию, после чего акция была прекращена, информировал вечером 24 ноября на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Новый владелец земельного участка заявил, что планирует на нем построить консервный завод и разбить сад. Он выступил против требования протестующих и объяснил, что планирует обеспечить местных жителей работой, сказано в публикации.

Жители села Зегдулети на акции протеста сообщили, что земля была продана иностранным инвесторам. "У нас отняли 75 гектаров пастбищ. Продали иностранцу. Где теперь пасти скот? У меня две коровы, я пытаюсь заработать две копейки и продать сыр. Теперь у меня отнимают и этот заработок", – привел 24 ноября "Sputnik-Грузия" слова одного из участников протеста.

Протестующие попытались перекрыть дорогу, но полиция пресекла их действия. В ответ участники акции пригрозили силовикам, что если полиция начнет проводить задержания, то они устроят акцию еще масштабнее, информировало издание.

Примечание:

"Жители села в Грузии выступили против добычи марганца", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Тысячи шахтеров в Чиатуре начали забастовку".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 ноября 2021, 13:02

25 ноября 2021, 12:55

  • "Азерсу" отчиталось о водоснабжении Кельбаджара

    Сотрудники азербайджанской компании "Азерсу" завершили ремонт 27-километрового водопровода в Кельбаджар, водоснабжение города возобновлено, сообщила компания. В Кельбаджаре, перешедшем под контроль Азербайджана после карабахской войны, живет небольшое число жителей, отметил социолог Аваз Гасанов.

25 ноября 2021, 12:40

25 ноября 2021, 11:38

25 ноября 2021, 11:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи