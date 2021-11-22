Жители села Шкмери в Грузии выступают против добычи марганца. Кадр видео https://rustavi2.ge/ka/news/215296

22 ноября 2021, 08:41

Жители села в Грузии выступили против добычи марганца

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовую акцию протеста провели 21 ноября жители грузинского села Шкмери, потребовав отменить разработку марганцевого месторождения. Добыча марганца приведет к ухудшению экологии и нанесет вред здоровью сельчан, предположили они.

Жители села Шкмери Ониского муниципалитета Грузии 21 ноября провели акции протеста, на которой потребовали отменить начало разработки марганцевого месторождения, передал вечером 21 ноября на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Также телеканал опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показана акция протеста. Участники акции поочередно выступают перед собравшимися. В целом обстановка, судя по кадрам, спокойная.

Жители села Шкмери опасаются, что добыча марганца приведет к изменению климата, инфраструктуры прилегающего к разработке района, отходов и загрязнения среды обитания, а также возможных проблем с домами и зданиями, находящимися поблизости, информировало вечером 21 ноября на своем сайте издание "Батумилеби".

Компания-разработчик подала против сельчан в суд, потребовав в иске признать, что они необоснованно владеют земельными участками, которые находятся на территории разработки месторождения. Жители в свою очередь обвинил компанию, что она получила лицензию на добычу марганца незаконно. Также сельчане утверждают, что их не включили в процесс согласования разработки полезных ископаемых, что нарушает их права и они будут добиваться отзыва лицензии, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что производство Georgian Manganese ("Грузинский марганец") наносит огромный ущерб их домам. К 18 мая число участников голодовки возросло до пяти. Протестующие потребовали от компании Georgian Manganese возмещения ущерба, причиненного в результате добычи марганца.

По словам участников акции протеста, компания обнаружила залежи марганца на участке села Шукрути, на котором расположены жилые дома. После того, как началась добыча марганца, их дома стали разрушаться и находятся в аварийном состоянии.

Примечание:

"Georgian Manganese на 25% повысила шахтерам зарплаты после забастовки", "Рабочие Чиатурского горнодобывающего комбината провели забастовку в Тбилиси", "Тысячи шахтеров в Чиатуре начали забастовку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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