Число участников акции протеста в грузинском селе выросло до пяти

18 мая 2021, 15:21

Пятый житель села Шукрути зашил себе рот, требуя от компании Georgian Manganese выплатить компенсацию за ущерб домам сельчан.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что производство Georgian Manganese ("Грузинский марганец") наносит огромный ущерб их домам. Представители компании сочли акцию ангажированной и напомнили, что сельчанам выплачиваются компенсации. 16 мая Georgian Manganese заявила о том, что ей удалось прийти к соглашению с жителями села Шукрути, и в ближайшие 15 месяцев сельчане получат компенсации на более чем 205 миллионов долларов.

К акции протеста жителей села Шукрути сегодня присоединился пятый человек, в знак протеста зашивший себе рот. Один из сельчан заявил, что Georgian Manganese "разрушает наши жилые дома и разрушает село, и на протяжении 92 дней акции протеста ничего не было озвучено". "По этой причине восьмой день проводят акцию голодовки и пять человек зашили рты", - сказал один из участников акции протеста в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Протестующие по-прежнему требуют от компании Georgian Manganese возместить им ущерб, причиненный в результате добычи марганца. По их версии, компания обнаружила залежи марганца на участке села Шукрути, на котором расположены жилые дома, и в результате добычи марганца дома стали разрушаться, а сейчас находятся в аварийном состоянии.

Жительницы села заявили в эфире телеканала, что отвели компании Georgian Manganese два дня на выполнение требований сельчан, пригрозив в противном случае присоединиться к голодовке, зашив себе рты, передал корреспондент "Кавказского узла". Информацией о том, когда к акции протеста присоединился четвертый участник, а также комментариями представителей Georgian Manganese относительно заявлений сельчан "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в начале 2020 года жители Шукрути перекрыли входы в рудники Georgian Manganese, после чего компания пошла на выплату компенсаций. За год было выплачено более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой.

В ноябре 2019 года жители села Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к экологической катастрофе и повреждению их домов. Представитель компании отверг эти обвинения.