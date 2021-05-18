18 мая 2021, 15:21
Число участников акции протеста в грузинском селе выросло до пяти
Пятый житель села Шукрути зашил себе рот, требуя от компании Georgian Manganese выплатить компенсацию за ущерб домам сельчан.
Как писал "Кавказский узел", 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что производство Georgian Manganese ("Грузинский марганец") наносит огромный ущерб их домам. Представители компании сочли акцию ангажированной и напомнили, что сельчанам выплачиваются компенсации. 16 мая Georgian Manganese заявила о том, что ей удалось прийти к соглашению с жителями села Шукрути, и в ближайшие 15 месяцев сельчане получат компенсации на более чем 205 миллионов долларов.
К акции протеста жителей села Шукрути сегодня присоединился пятый человек, в знак протеста зашивший себе рот. Один из сельчан заявил, что Georgian Manganese "разрушает наши жилые дома и разрушает село, и на протяжении 92 дней акции протеста ничего не было озвучено". "По этой причине восьмой день проводят акцию голодовки и пять человек зашили рты", - сказал один из участников акции протеста в эфире телекомпании "Мтавари архи".
Протестующие по-прежнему требуют от компании Georgian Manganese возместить им ущерб, причиненный в результате добычи марганца. По их версии, компания обнаружила залежи марганца на участке села Шукрути, на котором расположены жилые дома, и в результате добычи марганца дома стали разрушаться, а сейчас находятся в аварийном состоянии.
Жительницы села заявили в эфире телеканала, что отвели компании Georgian Manganese два дня на выполнение требований сельчан, пригрозив в противном случае присоединиться к голодовке, зашив себе рты, передал корреспондент "Кавказского узла". Информацией о том, когда к акции протеста присоединился четвертый участник, а также комментариями представителей Georgian Manganese относительно заявлений сельчан "Кавказский узел" пока не располагает.
Напомним, в начале 2020 года жители Шукрути перекрыли входы в рудники Georgian Manganese, после чего компания пошла на выплату компенсаций. За год было выплачено более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой.
В ноябре 2019 года жители села Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к экологической катастрофе и повреждению их домов. Представитель компании отверг эти обвинения.
Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"