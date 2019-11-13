Жители Грузии потребовали запретить добычу марганцевой руды у их села

13 ноября 2019, 21:07

Протестующие жители села Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к повреждению их домов. Представитель компании отвергает эти обвинения, он сообщил, что акция протеста привела к остановке производственного процесса.

В окрестностях села Шукрути, которое расположено недалеко от города Чиатура, добывают марганцевую руду на 11 шахтах. Акция протеста здесь началась 7 ноября и длится до сих пор, что привело к остановке производственного процесса, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Georgian Manganese Holding Акакий Гогичаишвили.

Из-за протестов местного населения оказалась блокирована работа 400 шахтеров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долоберидзе.

"Потому что население села Шукрути заблокировало дороги, по которым передвигается автотранспорт шахтёров. Вот и не знаем, что делать. Ждём, пока проблема будет урегулирована. Пока пытаемся переговорить с компанией, чтобы за время простоя наши шахтёры не остались без зарплаты. Но [в руководстве] компании говорят - откуда возьмем деньги, если не будет добычи марганца", - рассказал Тамаз Долоберидзе.

По словам жителей села, компания Georgian Manganese Holding обещала им выплатить компенсацию за поврежденные дома, но не выполнила свое обещание. Протестующие призывают правительство Грузии обратить внимание на их проблему.

"Деревня столкнулась с экологической катастрофой, были повреждены дома и церкви, нам была обещана компенсация, и мы призываем центральные власти помочь нам", - приводит корреспондент "Кавказского узла" слова одного из жителей села из репортажа телекомпании "Рустави 2" от 10 ноября.

Про акцию протеста написало и грузинское издание "Нетгазети". "У церкви в деревне купол был полностью разрушен, трещины на дорогах, домах, надгробиях, все рушится. Во дворах видны туннели. Ситуация очень плохая", - цитируется в статье местный житель Георгий Нефаридзе.

Акции протеста предшествовало соглашение между представителями компании Georgian Manganese Holding и местными жителями в сентябре этого года. По соглашению с населением компания создала специальную комиссию для изучения заявлений местных жителей о поврежденных домах. Члены комиссии посетили все поврежденные дома в селе Шукрути и сделали вывод, что описанные повреждения не связаны с рабочим процессом компании Georgian Manganese, а связаны с работами, выполненными еще в советский период. Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Акакий Гогичаишвили, в советский период добыча марганцевой руды велась в непосредственной близости от села.

"Также было установлено, что вышеупомянутые повреждения были возмещены соответствующими органами советской власти в то время. Для определения того, наносит ли текущая работа Georgian Manganese новый ущерб в определенных местах, по согласованию с населением в начале этого месяца компания заказала независимую экспертизу группе экспертов Центра инженерных исследований. Исследования начались 29 октября", - сообщил Гогичаишвили.

Он также рассказал, что в 90-х годах прошлого века в селе было землетрясение, которое повредило дома, и тогда правительство выплатило населению компенсацию для покупки домов. Условием получения той компенсации была покупка домов в других регионах Грузии.

"Georgian Manganese не является правопреемником производства марганца советских времен и не имеет никакого отношения к этому периоду. Компания считает, что население Шукрути знает об этом факте, но стоящие за ним люди пытаются ввести население в заблуждение", - подчеркнул представитель компании.

Ранее "Кавказский узел" писал о забастовках шахтеров компании Georgian Manganese. Одна из последних прошла в мае текущего года. Тогда шахтеры в Чиатуре провели 11-дневную забастовку и добились поэтапного повышения зарплаты на 35%.