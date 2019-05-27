Шахтеры в Чиатуре завершили забастовку. Фото: скриншот с видео на Youtube-канале Georgian Broadcaster https://www.youtube.com/watch?v=CHUOstLA42w

27 мая 2019, 22:48

Шахтеры завершили забастовку в Чиатуре после обещания руководства повысить зарплаты

Шахтеры компании Georgian Manganese согласились с предложением администрации и остановили забастовку в Чиатуре, которая длилась 11 дней. Итогом переговоров стало соглашение о повышении горнякам зарплаты в два этапа на 35 процентов. 

Как писал "Кавказский узел", 16 мая около 150 шахтеров начали забастовку в Чиатуре, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. На следующий день не менее 15 протестующих, недовольных результатами переговоров с руководством, объявили голодовку у здания мэрии. 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). 26 мая стало известно о госпитализации одного из голодающих шахтеров. 

Руководство компании 22 мая отказалось выполнить требования бастующих шахтеров, а также призвало их вернуться к работе, обвинив в срыве договоренностей. По данным профсоюза, 23 мая в забастовке шахтеров в Чиатуре уже участвовали три тысячи работников компании Georgian Manganese, некоторые из них в знак протеста зашили рты. Правозащитники констатировали нарушение прав бастующих в Чиатуре шахтеров. 25 мая сотрудники зестафонского завода "Ферро" и ткибульской шахты также приняли участие в акции протеста работников компании Georgian Manganese в Чиатуре. 

Соглашение, достигнутое сторонами конфликта сегодня, предусматривает увеличение зарплат шахтеров на 25% с 1 июня. К концу года зарплата будет увеличена еще на 10%, проинформировала телекомпания "Рустави 2".

За несколько часов до окончания акции "Грузинский марганец" заявила об отставке директора Чиатурского горно-обогатительного комбината Акаки Гурджидзе. Такими образом, слушания в парламенте Грузии по ситуации в Чиатуре с его участием, назначенные на 28 мая, не состоятся, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Соглашение с бастующими горняками достигнуто, подтвердил председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия Общественному вещателю.

"Переговоры завершены. Найдет компромиссный вариант: 25-процентный и 10-процентный рост. Действительно, как видно, для голодающих это приемлемо и в основном для того общества, которое протестовало против этих условий", - заявил Какулия в эфире Общественного вещателя (перевод "Кавказского узла").

Georgian Manganese является оператором шахт по добыче марганцевой руды в Чиатура и входит в компанию Georgian American Alloys Company. В нее также входит гидроэлектростанция Варцихе и клиника "Феромед". Головной офис компании находится в Майами (США), сообщило ИА "Новости-Грузия".

Напомним, сегодня учащиеся семи школ присоединились к митингу бастующих шахтеров у здания мэрии Чиатуры. 

Примечание:

"Грузинская компания отказалась выполнить требования бастующих шахтеров", "Шахтеры заблокировали дороги на западе Грузии", "Рабочие металлургического завода в Рустави завершили забастовку". 

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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