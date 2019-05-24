Правозащитники констатировали нарушение прав бастующих в Грузии шахтеров

24 мая 2019, 03:12

В забастовке шахтеров в Чиатуре участвуют три тысячи работников компании Georgian Manganese, некоторые из них в знак протеста зашили рты, сообщил представитель профсоюза. Власти страны призвали стороны конфликта к немедленным переговорам, а правозащитники указали на нарушение прав работников шахт.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая около 150 шахтеров в Чиатуре начали забастовку с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. На следующий день 15 протестующих, недовольных результатами переговоров с руководством, объявили голодовку у здания мэрии, а 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). 22 мая Georgian Manganese отказалась выполнить требования бастующих шахтеров, а также призвала их вернуться к работе, обвинив в срыве договоренностей. В профсоюзе заявили, что переговоры с руководством компании не дали ожидаемых результатов, и забастовка будет продолжена.

19 мая в Чиатуре и в ряде других городов Грузии прошли выборы мэров. Руководство компании Georgian Manganese, занимающейся добычей марганцевой руды, заявило, что шахтерские протесты инициированы извне, чтобы повлиять на их результаты.

Бастующие шахтеры заблокировали все места по добычи марганцевой руды. Мобильные группы рабочих патрулируют фабрики и не пропускают грузовики, сообщил 23 мая "Кавказскому узлу" председатель профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Тамаз Долаберидзе.

Он подчеркнул, что требования горняков остались прежними: повышение заработной платы на 50%, улучшение условий труда, а также улучшение экологической ситуации в городе.

Долаберидзе подтвердил, что объявившие голодовку шахтеры зашили рты в знак протеста. Об их количестве и состоянии здоровья он не сообщил. По его данным, к забастовке присоединились почти все работники шахт компании в Чиатуре - три тысячи человек.

Власти Грузии заявили об убытках из-за забастовки шахтеров

Администрация "Грузинского марганца" должна пойти на переговоры с рабочими для достижения соглашения, убежден председатель "Ассоциации молодых юристов" Сулхан Саладзе, который 23 мая встретился с бастующими шахтерами.

"Компания не может решить проблему, когда люди говорят не только об оплате труда. Это касается вопросов, связанных со здоровьем, в том числе вопросов экологии. По крайней мере, в частных беседах они настаивают на этом. В этом процессе необходимо, чтобы государство было более эффективно представлено и вовлечено в диалог", - сказал Саладзе "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Ситуация, сложившаяся в Чиатуре, является очень сложной, а каждый день простоя в работе Georgian Manganese наносит ущерб экономике Грузии, заявил 23 мая премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

"Я разделяю справедливые и объективные требования наших шахтеров в таких вопросах, как трудовые права, безопасность, медицинские услуги, питание и другие вопросы. Я хотел бы попросить обе стороны, чтобы в результате интенсивного диалога мы смогли официально добиться результатов", - привела слова Бахтадзе телекомпания "Имеди".

На необходимости переговоров настаивает и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. По ее словам, "основное предприятие "Чиатура-Марганец" должно быть своевременно возвращено в обычный рабочий процесс".

"Мы призываем забастовщиков начать активные переговоры. У компании довольно солидное предложение. Мы очень надеемся, что обе стороны смогут за короткое время прийти к консенсусу, потому что наш важный промышленный гигант, Georgian Manganese, на котором работают более трех тысяч человек, должен вернуться к нормальной жизни", - процитировала Турнаву "Имеди".

Правозащитники и юристы указали на нарушения трудовых прав шахтеров

О нарушении трудовых прав работников Georgian Manganese заявили эксперты Центра образования и мониторинга прав человека (EMC) и "Ассоциации молодых юристов" (GYLA).

"Зафиксированы факты нарушения прав на отпуск, досуг, больничные бюллетени, нарушения правил сверхурочной работы и практики предоставления дополнительной работы. Мы призываем ООО Georgian Manganese учитывать справедливые требования бастующих и соблюдать трудовые права работников и трудовое законодательство. Кроме того, мы призываем компанию воздерживаться от давления путем обращения в суды и правоохранительные органы", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте "Ассоциации молодых юристов".

В заявлении организации указано также, что "государство должно обеспечить защиту безопасности труда и трудовых прав на предприятии и гарантировать работникам возможность бороться за свои права".

Комментариев компании Georgian Manganese в связи с продолжением забастовки шахтеров пока не поступало.

Напомним, что с 16 мая рабочие металлургического завода в Рустави также проводили забастовку. Они заявили, что уровень зарплат на заводе остается прежним на протяжении последних 12 лет, и сейчас средняя зарплата работников составляет 570 лари (около 206 долларов). Протестующие потребовали повысить им зарплату до 1000 лари (около 366 долларов) и предоставить восьмичасовой рабочий день. 22 мая бастующие объявили о завершении акции, подтвердив, что руководство частично удовлетворило их требования.