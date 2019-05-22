Рабочие металлургического завода в Рустави завершили забастовку

22 мая 2019, 21:33

Руставский металлургический завод 23 мая возобновит работу, так как его руководство частично удовлетворило требования рабочих повысить им зарплату и улучшить условия труда, сообщил зампредседателя Объединенных профсоюзов Грузии Лаврентий Алания.

Как писал "Кавказский узел", на забастовку 16 мая вышло около 150 сотрудников завода. Они заявили, что уровень зарплат на заводе остается прежним на протяжении последних 12 лет, и сейчас средняя зарплата работников составляет 570 лари (около 206 долларов). Протестующие потребовали повысить им зарплату до 1000 лари (около 366 долларов) и предоставить восьмичасовой рабочий день. Руководство предприятия заявило, что рассмотрит требования протестующих.

Решение о строительстве крупного металлургического предприятия в Рустави было принято правительством СССР в 1940 году. Строительство началось в 1941 году, однако в связи с войной было прервано. Вновь к строительству завода приступили в 1944 году, а в 1947 году завод частично ввели в эксплуатацию. Первая сталь была выпущена в 1950 году. Сейчас завод выпускает бесшовные горячекатаные трубы и сортопрокат, арматуру, квадратные заготовки, чугун, металлоконструкции и другую продукцию.

С дирекцией Руставского металлургического завода удалось договориться по ряду вопросов, и завтра, 23 мая, предприятие возобновит работу, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» заместитель председателя Объединенных профсоюзов Грузии Лаврентий Алания.

По его словам, 350 работников сталелитейного цеха завода получили повышение зарплаты на 20%, а 200 работников мелкосортного цеха добились сокращения рабочего времени при прежней зарплате. Кроме того, сегодня было решено повысить зарплату на 100 лари (примерно 36 долларов) 130 работникам трубопрокатного цеха – руководство завода не соглашалось этого сделать вплоть до сегодняшнего дня, отметил Алания.

«К сожалению, не удалось договориться о повышении зарплаты 100 работникам вспомогательных цехов и 40 грузчикам», - рассказал Лаврентий Алания.

Он добавил, что теперь средняя зарплата на предприятии составит порядка 600-700 лари.

Бастовавших поддержали сегодня «Ассоциация молодых адвокатов» и "Центр мониторинга и обучения правам человека". Эта забастовка является реализацией основных трудовых прав, говорится в совместном заявлении этих организаций. Они потребовали от руководства завода и государства «обеспечить соблюдение трудового законодательства и защиту трудовых прав работников», передает корреспондент «Кавказского узла».