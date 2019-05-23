Грузинская компания отказалась выполнить требования бастующих шахтеров

23 мая 2019, 13:27

Компания Georgian Manganese призвала бастующих в городе Чиатура шахтеров вернуться к работе, обвинив их в срыве договоренностей. Переговоры не дают результатов, забастовка продолжается, заявил сегодня представитель профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая около 150 шахтеров в Чиатуре начали забастовку, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. На следующий день 15 протестующих, недовольных результатами переговоров с руководством, объявили голодовку у здания мэрии, а 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики компании Georgian Manganese.

19 мая, как и в ряде других городов Грузии, в Чиатуре прошли выборы мэра. Руководство компании Georgian Manganese, занимающейся добычей марганцевой руды в Чиатуре, заявило, что шахтерские протесты инициированы извне, чтобы повлиять на результаты выборов.



Шахтеры, добывающие марганцовую руду, седьмой день продолжают акцию протеста в Чиатуре. 15 протестующих проводят голодовку. Забастовку продолжают 150 человек, сообщила сегодня телекомпания "Рустави 2". "Мы будем сражаться до конца, пока руководство шахт не согласится с нашими требованиями", - заявил в эфире телекомпании один из участников акции (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Переговоры с представителями компании Georgian Manganese не дают результата, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Тамаз Долаберидзе.

"Мэр города с 20 мая проводит переговоры с компанией, но пока безрезультатно. Компания Georgian Manganese на этом этапе готова повысить зарплаты только на 10%. По словам представителей компании, средства, полученные в результате реорганизации, которая будет проводиться в течение полутора лет, также будут добавляться в зарплатный фонд. Однако бастующие работники требуют повышения зарплаты на 50% прямо сейчас", - рассказал Долаберидзе.

Georgian Manganese обвинила шахтеров в нарушении договора

В свою очередь Georgian Manganese в обращении, распространенном 22 мая, назвала требование о повышении зарплат шахтеров горно-обогатительного комбината на 50% "неадекватным". "В компании считают, что действия шахтеров незаконны и выходят за правовые рамки, однако для того чтобы разрядить ситуацию, руководство все же предложило трудоустроенным увеличить зарплату на 25% за счет реорганизации, запланированной в Georgian Manganese. Несмотря на это, трудоустроенные категорически отказались от данного предложения и продолжили незаконную забастовку", - цитирует сообщение компании "Sputnik-Грузия".

По данным Georgian Manganese, на основе коллективного соглашения с профсоюзами от 2018 года рабочим была поднята зарплата на 10%. Взамен на это шахтеры взяли на себя ответственность, что в течение трех лет не будут бастовать по тем вопросам, которые регулируются данным соглашением. Но работники компании нарушили эти условия.

По словам участников акции, 22 мая они получили короткие текстовые сообщения, в которых компания Georgian Manganese призвала явиться на работу тех сотрудников, кто согласен с 25% повышением зарплаты. По информации шахтеров, вместе с тем компания предупредила их, что незаконная забастовка является основанием для прекращения трудового договора, и она приступает к правовой тяжбе, сообщили 22 мая "Новости-Грузия".

По данным издания, Georgian Manganese является оператором шахт по добыче марганцевой руды и входит в компанию Georgian American Alloys Company. Головной офис компании находится в Майами.

Правозащитники призвали облегчить условия труда шахтеров

Human Rights Watch провела исследование условий труда в добывающих отраслях Грузии и выяснила, что шахтеры, в том числе и участники забастовки, работают посменно 15 дней подряд, по 12 часов в сутки под землей, говорится в сообщении от 21 мая на сайте правозащитной организации.

"Грузинское законодательство не предусматривает обязательного еженедельного отдыха или перерывов во время смен, а трудовая инспекция страны не имеет права проверять все условия труда. (...) Компания по добыче марганца должна внимательно прислушиваться к жалобам работников и принимать меры для обеспечения безопасных и справедливых условий труда. Грузия должна привести свой трудовой кодекс в соответствие со стандартами Международной организации труда и создать полноценную трудовую инспекцию с полномочиями и ресурсами по контролю и обеспечению соблюдения всех трудовых прав", - подчеркивается в заявлении правозащитников.

Напомним, что с 16 мая забастовку проводили также рабочие металлургического завода в Рустави. Они заявили, что уровень зарплат на заводе остается прежним на протяжении последних 12 лет, и сейчас средняя зарплата работников составляет 570 лари (около 206 долларов). Протестующие потребовали повысить им зарплату до 1000 лари (около 366 долларов) и предоставить восьмичасовой рабочий день. 22 мая бастующие объявили о завершении акции, так как руководство частично удовлетворило требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда.