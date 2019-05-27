Школьники Чиатуры поддержали протест шахтеров

27 мая 2019, 18:03

Учащиеся семи школ присоединились сегодня к митингу бастующих шахтеров у здания мэрии Чиатуры. Власти должны обратить больше внимания на ситуацию в Чиатуре, заявил вице-спикер парламента Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", шахтерская забастовка с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда продолжается в Чиатуре с 16 мая. 17 мая 15 протестующих также объявили голодовку у здания мэрии, а 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). 26 мая один из голодающих был доставлен в больницу. Очередная встреча с руководством компании не принесла результатов, горняки продолжили забастовку.

По данным профсоюза, к 23 мая в забастовке шахтеров в Чиатуре участвовали три тысячи работников компании Georgian Manganese, некоторые из них в знак протеста зашили себе рты. Правозащитники констатировали нарушение прав бастующих в Чиатуре шахтеров.

Сегодня к шахтерской акции протеста на улицах Чиатуры присоединились и школьники - у мэрии города собрались учащиеся семи школ. Они выкрикивали лозунги "Сотри грязь!", "Выполняй или уходи!" Поддержали акцию и несколько директоров школ, а также руководитель образовательного ресурс-центра. "Учебный процесс в школах Чиатуры не был прекращен, однако часть детей не явилась в школу. Родители отказались привести их в школу. Я пришел, чтобы выразить солидарность шахтерам", - процитировало руководителя ресурс-центра Чиатуры Нугзара Миротадзе на своем сайте "Общественное телевидение Грузии". О числе участников сегодняшней акции не сообщается.

В Чиатуре закрыты почти все магазины, сообщила сегодня телекомпания "Рустави 2".

Для обсуждения создавшейся ситуации в парламент необходимо пригласить министра экономики и управляющего компанией Georgian Manganese, заявил сегодня от имени фракции "Союз патриотов социал-демократов" депутат парламента Бека Нацвлишвили. "Положение трудящихся в горнодобывающей сфере особенно тяжелое, и их справедливые требования обязательно должны быть удовлетворены. Полезные ископаемые - это не результат усилий одного работодателя, это природные ресурсы Грузии, поэтому полученное от них благосостояние должно быть справедливо распределено. Исходя из этого, парламент должен подключиться и обеспечить надзор за процессом", - заявил в эфире телеканала Бека Нацвлишвили (перевод "Кавказского узла").

Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике решил 28 мая провести слушания по поводу забастовки шахтеров в Чиатуре, со ссылкой на председателя комитета Романа Какулию сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Власти должны обратить на ситуацию в Чиатуре большее внимание, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский. "В какой конкретно форме это должно произойти, я не могу сказать. Соответствующие структуры должны дать нам конкретные ответы в связи с этим", - процитировало сегодня Вольского издание.