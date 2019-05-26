Шахтеры в Чиатуре продолжили забастовку после провала переговоров

26 мая 2019, 23:51

Состояние шахтеров Georgian Manganese, объявивших голодовку в Чиатуре, ухудшается, один из них был доставлен в больницу. Очередная встреча с руководством компании не принесла результатов, горняки продолжили забастовку.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Чиатуре около 150 шахтеров начали забастовку, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. На следующий день 15 протестующих, недовольных результатами переговоров с руководством, объявили голодовку у здания мэрии, а 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец").

22 мая руководство компании отказалось выполнить требования бастующих шахтеров, а также призвало их вернуться к работе, обвинив в срыве договоренностей. По данным профсоюза, 23 мая в забастовке шахтеров в Чиатуре уже участвовали три тысячи работников компании Georgian Manganese, некоторые из них в знак протеста зашили рты. Правозащитники констатировали нарушение прав бастующих в Чиатуре шахтеров.

Бастующие шахтеры и компания Georgian Manganese не смогли прийти к соглашению, из-за чего горняки покинули встречу, проинформировало сегодня агентство "ИнтерпрессНьюс".

Переговоры завершатся успешно, "надо подождать еще максимум два-три дня", уверен председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас была встреча с шахтерами [...] Мы обещали поддержать шахтеров в тех переговорах, которые ведутся с компанией. Жаль, что соглашение все еще не достигнуто, однако переговоры продолжаются. В случае необходимости мы дополнительно подключимся в любое время, если увидим, что переговоры зашли в тупик", - привел сегодня слова Кобахидзе "Sputnik-Грузия".

Сегодня шахтеры провели шествие в Чиатуре, призвав жителей города поддержать их. По их словам, ситуация, сложившаяся на шахтах Georgian Manganese, создает проблемы всему городу,

Состояние здоровья одного из голодающих шахтеров ухудшилось, сегодня он был доставлен в больницу с сильными головным болями и головокружением, сообщили "Новости-Грузия".

По данным участников акции протеста, "состояние голодающих с каждым днем ухудшается".

Комментариев от представителей компании Georgian Manganese в связи с продолжением забастовки шахтеров пока не поступало.

Напомним, сотрудники зестафонского завода "Ферро" и ткибульской шахты 25 мая приняли участие в акции протеста работников компании Georgian Manganese в Чиатуре.