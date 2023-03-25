Кадыров награжден медалью за правозащиту на фоне ситуации с правами человека в Чечне

25 марта 2023, 04:30

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Рамзану Кадырову вручили медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской республики". Глава Чечни награжден за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод граждан, заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.

Глава Чечни награжден медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской республики", сообщает 24 марта РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам человека республики Мансура Солтаева.

Омбудсмен сообщил, что медаль Кадырову вручили за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов жителей Чечни, приверженность традиционным ценностям и верность долгу.

Аналогичная награда посмертно присвоена первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову, а также президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, информирует "Лента.ру".

Правозащитники раскритиковали ситуацию с защитой прав человека в Чечне

Напомним, что российские и международные правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Чечни в массовых и грубых нарушениях прав человека, , говорится в биографии Рамзана Кадырова на "Кавказском узле".

К примеру, в январе стало известно о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. Их похищение подтвердил Центр защиты прав человека "Мемориал".

В декабре 2021 года критики Кадырова заявили о массовых похищениях их родственников в Чечне и Астрахани. «Кавказский узел», по открытым источникам, насчитал не менее 60 фамилий Янгулбаевых, Абдурахмановых, Мализаевых, Садулаевых, Халитовых и Арцуеввых.

4 февраля 2021 года чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего. Их пытали и обвинили в пособничестве боевику, посадив их через год на 8 и 6 лет соответственно.

В сентябре 2020 года в Геленджике был похищен Салман Тепсуркаев, видео с которым вызвало широкий резонанс не только в Чечне, но и за ее пределами. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке «Кавказского узла».

В докладе российских неправительственных организаций по соблюдению Российской Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в период 2006 – 2012 годы было указано, что должностные лица ЧР неоднократно и публично по местному телевидению говорили о необходимости бессудных казней.

В январе 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных. О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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