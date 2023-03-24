Суд назначил Андрею Гетманову пять лет условно

24 марта 2023, 05:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший мэр Майкопа Андрей Гетманов по итогам повторного рассмотрения дела о попытке мошенничества, вымогательстве и хранении боеприпасов получил условный срок, но намерен обжаловать приговор. Обвинение просило для него длительный реальный срок.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года горсуд Майкопа приговорил бывшего главу города Андрея Гетманова к двум с половиной годам заключения, признав его виновным в хранении боеприпасов и попытке мошенничества. В ноябре того же года приговор был отменен дело отправили на пересмотр.

Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. 24 марта 2021 года он был задержан по подозрению в вымогательстве, позднее в деле появились статьи о незаконном приобретении и хранении боеприпасов и покушении на мошенничество. 9 апреля 2021 года совет депутатов Майкопа досрочно прекратил полномочия главы города.

Майкопский городской суд, повторно рассмотрев дело Андрея Гетманова, признал его виновным в вымогательстве, незаконном хранении боеприпасов и попытке мошенничества, сообщила 23 марта прокуратура Адыгеи.

"Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - процитировал слова представителя прокуратуры "Интерфакс-Юг". Сотрудник прокуратуры добавил, что в качестве дополнительного наказания суд установил для бывшего главы Майкопа "определенные обязанности".

В суде гособвинение запрашивало для Гетманова 10 лет строгого режима, при этом подсудимый остался недоволен условным приговором и заявил, что будет его обжаловать, передает ТАСС.

Согласно версии следствия и суда, Андрей Гетманов в мае 2018 года принудил местного фермера обменяться земельными участками в Майкопском районе. Фермер пытался отказаться от невыгодной сделки, поскольку участки были неравноценными, но после угроз физической расправой со стороны чиновника все же согласился на обмен. Также, по их версии, Гетманов незаконно приобрел и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были изъяты во время обыска в его доме.

Кроме того, по данным следствия, Гетманов пытался обменяться со своим знакомым земельными участками, заверив того, что в результате сделки он получит равноценное имущество, однако реализовать план чиновнику не удалось из-за отказа регистрирующего органа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.