Парламент Адыгеи. Фото: Ostrovsky https://ru.wikipedia.org/

10 ноября 2021, 16:50

Депутат парламента Адыгеи задержан по делу о мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор стройфирмы, являющийся депутатом парламента Адыгеи, получил из бюджета 429 тысяч рублей за неисполненные работы, сообщило сегодня следствие.

В отношении депутата Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея по материалам республиканского управления ФСБ России, начато расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором одной из строительных фирм, при ремонте фасада здания в рамках муниципального контракта в декабре 2020 года представил акт о приемке выполненных работ за сентябрь-декабрь 2020 года. В него он внес выполненные работы на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. При этом установка на фасадах вентилируемых панелей из композитных материалов, включенная в акт, не производилась. Компания депутата получила оплату из бюджета. Экспертиза установила, что сумма акта была завышена на 429 тысяч рублей.

Часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) предусматривает до шести лет лишения свободы. 

Обвиняемый задержан, следователем решается вопрос об избрании меры пресечения, проинформировал сегодня ТАСС.

Как сообщал "Кавказский узел", суд 21 сентября признал бывшего главу администрации Майкопа Андрея Гетманова виновным в хранении боеприпасов и покушении на мошенничество и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Примечание:

"Два силовика в Адыгее осуждены на восемь лет за вымогательство взятки", "Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве ФАП в Адыгее", "Дело Андрея Гетманова дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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