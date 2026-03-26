Выплачены компенсации более 100 пострадавшим от налета БПЛА жителям Адыгеи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Речь идет о выплатах владельцам пострадавших автомобилей. Общая сумма перечисленных средств превышает 29 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы.

Власти Адыгеи выплатили более 29 млн рублей владельцам поврежденных и утраченных автомобилей в результате январской атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея. "Пострадали 213 транспортных средств, из которых 27 сгорели полностью. На сегодняшний день выплаты уже получили 104 владельца пострадавших автомобилей. Общая сумма перечисленных средств превышает 29 млн рублей - финансирование осуществляется полностью из средств регионального бюджета Адыгеи", - сообщил глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв.

В случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат до 500 тыс. рублей, при полной утрате - до 1 млн рублей. Пользователи соцсетей поспорили о том, насколько такие компенсации способны покрыть ущерб.

"Ожидаем, что все выплаты будут завершены в апреле. Заявления обрабатываются последовательно по мере подготовки недостающих документов следственным комитетом и их передачи пострадавшими в администрацию", - добавил глава района.

Фасад наиболее пострадавшего здания уже восстановлен, в квартирах ведутся отделочные работы, добавил Савв в своем Telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 18 марта помощь врачей потребовалась двум девочкам, получившим осколочные ранения во время атаки беспилотников в Адыгее. В результате атаки повреждены восемь частных домов.