Кавказский узел

07:45, 26 марта 2026

Выплачены компенсации более 100 пострадавшим от налета БПЛА жителям Адыгеи

Последствия воздушной атаки в ауле Новая Адыгея. Фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Речь идет о выплатах владельцам пострадавших автомобилей. Общая сумма перечисленных средств превышает 29 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы

Власти Адыгеи выплатили более 29 млн рублей владельцам поврежденных и утраченных автомобилей в результате январской атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея. "Пострадали 213 транспортных средств, из которых 27 сгорели полностью. На сегодняшний день выплаты уже получили 104 владельца пострадавших автомобилей. Общая сумма перечисленных средств превышает 29 млн рублей - финансирование осуществляется полностью из средств регионального бюджета Адыгеи", - сообщил глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв.

В случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат до 500 тыс. рублей, при полной утрате - до 1 млн рублей. Пользователи соцсетей поспорили о том, насколько такие компенсации способны покрыть ущерб.

"Ожидаем, что все выплаты будут завершены в апреле. Заявления обрабатываются последовательно по мере подготовки недостающих документов следственным комитетом и их передачи пострадавшими в администрацию", - добавил глава района.

Фасад наиболее пострадавшего здания уже восстановлен, в квартирах ведутся отделочные работы, добавил Савв в своем Telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 18 марта помощь врачей потребовалась двум девочкам, получившим осколочные ранения во время атаки беспилотников в Адыгее. В результате атаки повреждены восемь частных домов.

04:45, 26 марта 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
00:48, 26 марта 2026
Военный осужден в Нальчике за неявку в часть
19:56, 25 марта 2026
Житель Ставрополья осужден за участие в террористической организации
18:46, 25 марта 2026
Житель Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма
17:24, 25 марта 2026
Военный из Ингушетии убит в военной операции
12:02, 25 марта 2026
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
04:01, 22 марта 2026
Суд оставил в силе приговор жителю Адыгеи за участие в незаконном вооруженном формировании
Аслан Трахов. Фото: Верховный суд Республики Адыгея
01:32, 21 марта 2026
Аслан Трахов не смог оспорить изъятие имущества
Задержание подозреваемых. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:59, 20 марта 2026
Два брата арестованы на Ставрополье за использование рабского труда
Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:32, 19 марта 2026
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Пляж в Анапе. Фото: Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
25 марта 2026, 16:55
Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

Сотрудники ФСБ. Фото: https://obltv.ru/news/fsb-otrabotaet-protivodejstvie-terrorizmu-v-sverdlovskoj-oblasti
25 марта 2026, 13:00
Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков

Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
25 марта 2026, 11:04
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
