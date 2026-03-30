Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

31 марта в Азербайджане отмечается как "День геноцида азербайджанцев". В конце марта 1918 года, согласно современной официальной азербайджанской версии, вооруженные формирования армянской националистической партии "Дашнакцутюн" при поддержке большевистского руководства Бакинского совета во главе со Степаном Шаумяном совершили массовые убийства и погромы мирного азербайджанского населения. В советское время, первый секретарь компартии Азербайджана Гейдар Алиев озвучивал официальную версию пропаганды, назвав эти события решительным и законным подавлением антисоветского мятежа большевиками. В 2018 году Парламент Азербайджана призвал мировое сообщество признать события 1918 года геноцидом азербайджанцев.

Предыстория трагедии

В 1917 году турецкие войска прорвали линию фронта и отбросили российские и армянские части бывшей Российской императорской армии на запад, в конечном счете до Баку.

В конце 1917 года власть в Баку фактически захватили большевики. Главой правительства Совнаркома стал Степан Шаумян, которого Владимир Ленин назначил чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа.

К февралю 1918 года вооруженным подразделениям партии "Мусават", выступающей за независимость Азербайджана, удалось взять под свой контроль большую часть Елисаветпольской губернии (за исключением Карабаха), включая город Гянджу, большевистский гарнизон которого был разоружен.

В марте 1918 года вооруженные силы "Мусават" заняли Губу, Лянкяран, Шамаху и Сальян. Взятие под контроль Баку, по мнению азербайджанского исследователя Р. Рустамова, стало вопросом времени.

В марте 1918 года Баку был разделен на две части: мусульманскую и армяно-русскую. Первая контролировалась Мусульманским национальным советом и опиралась на боевые подразделения "Мусават", вторая - большевистско-дашнакским Бакинским советом .

Расклад сил, по данным азербайджанских историков, был следующим. На сторону Бакинского совета, вооруженные силы которого насчитывали 6 тысяч штыков, перешел и городской гарнизон. К концу марта на помощь Бакинскому совету прибыли отряды из Советской России. Также к этим силам примкнул и Бакинский армянский национальный совет, который имел собственные войска, насчитывающие четыре тысячи штыков. Под контролем мусаватистов был "Татарский полк", насчитывающий 400 штыков и отряды бакинских кочи (наемных охранников ).

Цели и задачи участников событий



Мусульманское население поддерживало азербайджанскую национально-демократическую партию "Мусават", которая выступала за независимость Азербайджана. Партия поддержала и приветствовала октябрьский переворот в Петрограде из-за того, что большевики провозгласили право наций на самоопределение, вплоть до отделения от России.

22 октября 1917 года на выборах в Бакинский совет "Мусават" значительно опередив все другие партии, набрал около 40% голосов избирателей в многонациональном Баку. Правда результаты этих выборов были отменены и на перевыборах победу одержали большевики и дашнаки.

Тем не менее с осени 1917 года влияние "Мусават" усиливалось среди мусульманского населения. В регионах Азербайджана авторитет мусаватистов был еще большим и эта партия, располагавшая собственными вооруженными силами, превращалась в серьезную угрозу для власти Бакинского совета народных комиссаров.

В свою очередь, партия "Дашнакцутюн" выступала за создание на Кавказе армянского государства. Идеология дашнаков была популярна среди отступавших под напором турецких войск армянских полков бывшей императорской армии.

"Отступающие войска, помнившие о геноциде 1915 года и о продолжающихся жестокостях, совершаемых турецкой армией, сочли себя загнанными в ловушку, в смертельный капкан между наступающими турками и местным мусульманским населением Кавказа, которое они воспринимали не иначе, как опасную “пятую колонну” за линией фронта. И эти кавказские мусульмане, которые были в большинстве своем вполне лояльны к Российской империи в годы войны, теперь начали вооружаться для самообороны и ждать прихода турков, как освободителей, подтверждая тем самым наиболее мрачные пророчества своих противников", - писал исследователь из Джорджтаунского университета США Майкл Смит.

Рассказы о реальных и вымышленных зверствах обеих сторон заполнили газеты, выходившие в этом регионе .

Целью армянских солдат, по мнению Смита, было защитить армянское население, оставшееся за линией фронта. Инструментом этого была борьба за создание независимой Армении. Азербайджанские исследователи считают, что дашнаки, движимые идеей о независимости и воинствующим национализмом, использовали все методы для вытеснения из региона азербайджанского населения.

В этом смысле интересы большевиков, представляющих собой третью силу в местном политическом раскладе, и дашнаков к марту 1918 года совпали. Наличие невдалеке от Баку турецких войск являлось общей угрозой и дополнительным поводом для временного совпадения интересов армянского населения и большевиков.

Кроме того, правительство Советской России, по мнению азербайджанского историка-востоковеда Солмаз Рустамова-Тогиди, нуждалось в бакинской нефти .

Две отчасти противостоящие друг другу национальные политические партии "Дашнакцутюн" и "Мусават", желали государственной независимости для своих народов. Интернационалисты-большевики, боролись за упрочение Советской власти в Закавказье и, не имея пока достаточных сил, соглашались на временные союзы с различными силами.

Шаумяну к марту 1918 года удалось сформировать хрупкую коалицию между большевиками, армянами и мусульманами. Но "азербайджанцы опасались усиления армян, вооружаемых британской армией, и обратились к единоверцам за помощью", - писал британский исследователь Питер Хопкирк . Шаткий баланс сил могла разрушить любая случайность или провокация.

Мартовские события 1918 года в Баку

В конце марта 1918 года противостояние между большевистским Бакинским советом, дашнаками и Мусульманским национальным советом во главе с партией "Мусават" достигло своего апогея.

29 марта 1918 года произошло разоружение небольшого отряда мусаватистов, который отбывал в Ленкорань, что вызвало негодование мусульманского населения.

30 марта азербайджанцы провели мирные митинги. В ответ начались карательные акции.

По версии Майкла Смита, 30 марта в различных частях города стали сооружаться баррикады и возникать стихийные митинги с требованием вернуть военным конфискованное у них оружие, или же разоружить и другие этнические формирования.

По другой версии, столкновения начались с прибытия 30 марта в порт Баку вооруженных подразделений мусульманской "Дикой дивизии". Отправленные для досмотра чиновники были обстреляны, некоторые из них были убиты. Подошедшие силы большевиков разоружили прибывшие подразделения. Однако после отправки в Баку дополнительных отрядов "Дикой дивизии" город стал полем битвы, считал Хопкирх.

30-31 марта центр Баку и все без исключения мусульманские части города подверглись вооруженной атаке большевистско-дашнакских формирований. Выдвинутые к Бакинской бухте корабли Каспийской флотилии, вели по мусульманским кварталам прицельный огонь из орудий.

2 апреля массовые убийства и погромы мусульман прекратились по категорическому требованию Туркестанского 36-го полка и из-за угроз русских моряков-каспийцев, которые, разобравшись в истинных целях военной операции, грозились выйти из подчинения Бакинского Совета, отметила Рустамова-Тогиди .

Жертвы

Всего за несколько дней, в Баку было убито около 12 тысяч мусульман, заявила азербайджанская исследовательница Солман Рустамова-Тогиди .

Сохранились свидетельства об этих событиях представителей иностранных дипломатических миссий. В то время, в Баку и его окрестностях проживали около 70 тысяч персидских поданных. В связи с этим, иранский консул Мохамед Саед-оль Везаря Марагеи (впоследствии он дважды становился премьер-министром Ирана) предпринимал отчаянные усилия с целью предотвратить убийства и погромы персидских поданных, а затем занимался захоронением их трупов, которыми были завалены улицы Баку.

Позже в своих воспоминаниях, Марагеи сообщал, что только его комиссией с улиц было собрано и захоронено более 5 тысяч убитых мусульман.

Жертв было бы еще больше, если бы представители немусульманского населения Баку не прятали в своих домах мусульман от бесчинствующих в городе отрядов, отмечает Рустамова-Тогиди.

"В мартовских событиях обвиняли „Мусават". Это было совершенно безосновательно, так как для объявления войны нужно было располагать хоть какой-нибудь физической силой, которой у „Мусавата" не было, - утверждал лидер «Мусавата» М.Э.Расулзаде, оценивая эти события. - Другие обвиняют „Мусават" в том, что он вызвал мартовские события путем защиты идеи автономии Азербайджана. Это может быть похоже отчасти на правду" .

"Если бы мы покорно гнули головы перед врагами нашей свободы, не было бы, может быть, этих событий. Но мы этого сделать не смогли. Мы открыто в то время требовали автономию для Азербайджана. Этим мы увеличивали число наших врагов", - говорил Расулзаде .

По разным оценкам, высказанным упомянутыми в тексте исследователями и комиссиями, во время мартовских событий только в Баку погибло от 3 до 12 тысяч мусульман. В 2010 году появились и более радикальные оценки численности жертв трагических событий марта 1918 года.

"Геноцид, начатый 24 марта 1918 года в отношении азербайджанцев под руководством Степана Шаумяна, продолжался несколько дней. В этот период на территории Азербайджана было убито до 700 тысяч человек. Подчеркну, что за армянами, которые исторически совершали истребления, стояла царская Россия, некоторые европейские страны, а затем и Советское правительство", - заявил заместитель директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Джаби Байрамов .

Исследователь не уточнил причины своего недоверия к цифре в 12 тысяч жертв, обнародованной чрезвычайной комиссией по расследованию, созданной Азербайджанской Демократической Республикой, не указал из чего складывалась озвученная им цифра в 700 тысяч человек, какова роль окончившей свое существование в марте 1917 года царской России в событиях марта 1918 года и какие европейские страны он имел ввиду.

В 2022 году историк Теймур Гасымлы в интервью Кавказскому узлу" отметил, что данные о количестве жертв событий марта 1918 года в азербайджанских источниках разнятся. Он привел такие цифры: «В документах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством АДР, отмечается, что в марте-апреле 1918 года в 58 азербайджанских селах Шамахинской губернии были убиты 3632 мужчин, 1771 женщина, 956 детей. Однако по подсчетам экспертов на основании архивных документов в 53 селах Шамахинской губернии были убиты 8027 азербайджанцев, 4190 из них - мужчины, 2560 - женщины, 1277 - дети. По другим источникам, в 72 селах Шамахи были убиты 7 тысяч человек, в том числе 1653 женщины и 965 детей».

Последствия

28 мая 1918 в Тифлисе была провозглашена Азербайджанская Народная Республика, после чего была создана Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК) для расследования мартовских событий.

В июле 1918 года власть в Баку перешла к Диктатуре Центрокаспия.

В сентябре 1918 года, накануне входа в Баку турецких и азербайджанских войск, большевистские бакинские комиссары бежали в Красноводск.

В ночь на 20 сентября 26 произвольно выбранных из 36 комиссаров и простых служащих были расстреляны местными эсерами и англичанами. Один из расстрелянных комиссаров был азербайджанцем .

15 сентября 1918 года турецко-азербайджанская армия под командованием генерала Нури-Паши вошла в Баку, после чего, по утверждению исследователя Майкла Смита, в городе развернулись массовые убийства и грабежи среди армянского населения в отместку за убийства мусульман в марте .

11 января 1920 года Верховный Совет союзных держав признал независимость Азербайджанской Демократической Республики.

9 февраля 1920 года была объявлена амнистия, под которую попали деяния совершенные на почве "национальной вражды". По этой амнистии, арестованные по мартовским событиям, около 200 человек были освобождены.

Оценки

Оценка этого противостояния изменялась под влиянием политических обстоятельств. Так будущий президент Азербайджана, введший в 1998 году в политический оборот понятие "геноцид азербайджанцев" Гейдар Алиев в 1978 году "с гордостью и любовью" сообщал, что "великий сын армянского народа Степан Шаумян - это и сын азербайджанского народа".

"В марте 1918 года мусаватисты подняли антисоветский мятеж в Баку, намереваясь задушить Советскую власть. Благодаря решительным и твердым мерам, принятым большевиками, мятеж был ликвидирован", - утверждал Первый секретарь Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев .

"В марте 1918 года большевики во главе со Степаном Шаумяном и дашнаки, отбросив в сторону все межпартийные, политические и идеологические разногласия заключили в Баку военно-политический союз. Он всей своей мощью был направлен против Азербайджанского национального движения во главе с партией "Мусават" и всего мусульманского населения", - заявила ведущий научный сотрудник Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рустамова-Тогиди, выдвигая свою версию причин тех событий ..

Бакинский совет, участники которого известны как "26 бакинских комиссаров", был повинен в том, что допустил массовое уничтожение мирного азербайджанского населения Бакинской губернии. "Более того, он стимулировал эти убийства, прикрывая это классовой борьбой", - сказал глава Центра содействия и консультаций "За гражданское общество", доктор исторических наук, профессор Эльдар Исмайлов.

"Эта резня стала результатом деятельности бакинских большевиков во главе со Степаном Шаумяном, который проводил исключительно антиазербайджанскую и антитюркскую политику. Именно благодаря действиям Шаумяна и руководимых им большевиков, которые ради достижения власти пошли на союз с дашнаками, стало возможным уничтожение 12 тысяч азербайджанцев во время мартовских событий в Баку", - утверждает другой азербайджанский ученый, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Кямран Исмаилбейли. По его словам, "Шаумян не только не принял никаких мер для предотвращения мартовской резни, но также являлся одним из организаторов этого геноцида".

В советские годы правда о трагических событиях 1918 года скрывалась. «События1918 года, вероятно, не достаточно изучены, очищены «от наслоений советской эпохи «замалчивания» и постсоветской эпохи «взвинчивания» трагедии", – считает политолог, эксперт по Азербайджану Александр Караваев. Потому тему геноцида азербайджанского народа нужно рассматривать как важнейший элемент политики памяти, – считает эксперт.

По мнению российского политолога Камрана Гасанова, события весны 1918-го в Баку имели не только этническую, но и общеполитическую подоплёку. "Большевикам нужно было распространить свою власть в Закавказье. Им нужны были союзники. И на тот период ими стали армянские дашнаки. Многие занимали видное место в бизнесе и в политике. В Азербайджане они стали «пятой колонной» большевиков. Так им дали карт-бланш в действиях, то они использовали все методы [...] Но их действия направлены были не именно против азербайджанцев, а против всех мусульман Южного Кавказа", - считает он.

Геноцид как термин

31 марта был объявлен "Днем геноцида азербайджанцев" указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года. С того времени каждый год 31 марта официальные лица, представители общественности Азербайджана и иностранного дипломатического корпуса, тысячи жителей Баку совершают шествие на Аллею павших героев в Нагорной части Баку, чтобы почтить память жертв мартовских событий 1918 года.

Как было заявлено в указе Гейдара Алиева, события марта 1918 года стали очередным этапом "неоднократного геноцида" по отношению к азербайджанскому народу, не получившего "должной политико-правовой оценки". Историческая ответственность за геноцид азербайджанцев была возложена на Российскую империю, СССР, Армению и на армянский этнос. При этом и императорская Россия, и Советский Союз рассматривались по большей части как инструменты "армянских шовинистов" в их многовековом плане создания "Великой Армении".

Таким образом Гейдар Алиев фактически ввёл в политический оборот концепцию "геноцида азербайджанцев". Центральной идеологемой Азербайджана стал образ государства, подвергшегося военной агрессии соседней страны, - такую оценку разделяют официальные власти и все сколько-нибудь влиятельные общественные объединения Азербайджана .

"Выбор Гейдаром Алиевым термина "геноцид" в качестве понятия, объединяющего разрозненные события из истории азербайджанского народа, наводит на мысль о том, что установление "Дня геноцида азербайджанцев" имеет отношение не к истории, а, скорее, к современности: если у Армении есть "День памяти геноцида", то почему бы и Азербайджану не иметь аналогичную памятную дату?" - считает британский исследователь Томас де Ваал .

Геноцид азербайджанцев официально признан только в Азербайджане. В 2018 году Парламент Азербайджана призвал мировое сообщество признать мартовские события 1918 года как геноцид азербайджанцев и завершить разработку действенных международных правовых механизмов для того, чтобы акты геноцида не остались безнаказанными.

Память о мартовской трагедии

Мартовские событие 1918 года нашли отражение в художественной литературе и кино. В 1937 году в Вене на немецком языке был опубликован роман "Али и Нино" - о любви двух бакинцев: азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Действия романа происходят на фоне событий Первой мировой войны, революции, мартовских события 1918 года, прибытия англичан в Баку, взятия города большевиками. В Азербайджане роман был впервые издан в 1972 году и с тех пор считается классикой национальной литературы.

В 2016 году в Великобритании на основе книги режиссер Асиф Кападия снял по сценарию Кристофера Хэмптона одноименный фильм Ali and Nino. Главные роли исполнили палестинско-израильский актер Адам Бакри и испанская актриса Мария Вальверде. Одним из исполнительных продюсеров фильма стала дочь президента Ильхама Алиева - Лейла Алиева .

Трагические события марта 1918 года в Азербайджане призваны увековечить мемориальные комплексы, воздвигнутые в Баку и Губе. Эти памятники также вписаны в идеологическую концепцию "геноцида азербайджанцев". Если на мемориальном кладбище в Баку действительно похоронены убитые в марте 1918 года азербайджанцы, как, впрочем, британские и турецкие солдаты, погибшие во время битвы за Баку в августе-сентябре 1918 года , то с мемориальным комплексом в Губе, построенном рядом с массовым захоронением, не все так однозначно. Согласно официальной точке зрения, "большевистско-армянские вооруженные отряды совершили массовые убийства...в апреле-мае 1918 года...массовые убийства мусульманского и частично еврейского населения уезда . Однако до настоящего времени так и не установлено, кто был жертвами массового захоронения и кем по национальности были убийцы. Несмотря на утверждения директора Института археологии и этнографии НАН Азербайджана Маисы Рагимовой, что "антропологические исследования подтвердили, что эти люди - мусульмане", жертвами могли быть губинцы различных вероисповеданий, так как в 1918 году город в основном населяли жители нетюркского происхождения - лезгины, хыналыгцы, армяне и удины (христиане), горские евреи (иудеи), татами (мусульмане, христиане, иудеи) и молокане. А их убийцами вполне могли стать турки, захватившие Губу в августе 1918 года .

В Нагорной части Баку сооружена Аллея шехидов (павших героев) - братское мемориальное кладбище, где захоронены жертвы мартовских событий 1918 года, "Черного января" 1990 года, а также погибшие в Карабахской войне.

В 1924 году на месте мусульманского кладбища был устроен парк имени Сергея Кирова, а тела погребенных жертв марта 1918 года были вывезены . При захоронении погибших 1990 года были обнаружены три могилы 1918 года, на которых теперь написано "Шехиды 1918 года". На кладбище воздвигнут мемориал в форме шиитской усыпальницы с символами Кербелы и мученической смерти Хусейна, где горит вечный огонь . Каждый год 31 марта к мемориалу приходят официальные лица Азербайджана, представители иностранного дипломатического корпуса, обычные жители Баку, чтобы почтить память жертв.

Мемориальный комплекс геноцида также воздвигнут в городе Губа (северо-восток Азербайджана, в 168 километрах от Баку) рядом с массовым захоронением жителей, убитых, по мнению нынешних властей Азербайджана и даже ученых Академии наук Азербайджана, в результате "зверств, учиненных армянами в Губе" в 1918 году . Мемориал, сооруженный по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного 30 декабря 2009 года , был открыт 18 сентября 2013 года.

Массовое захоронение было случайно обнаружено при проведении строительных работ в 2007 году . В мемориальном комплексе создан музей, в экспозиции которого отражена история геноцида мусульманского населения пяти уездов Бакинской губернии - Баку, Шамахы, Губы, Джавада и Гекчая в марте-июле 1918 года . Сам монумент состоит из трех частей: входа и выхода в виде двух конструкций, напоминающих остроконечные ножи, основного зала, в центре которого помещен черный мемориальный камень .

