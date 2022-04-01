Жители Азербайджана почтили память жертв геноцида 1918 года

01 апреля 2022, 02:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В День геноцида в Баку состоялось торжественное возложение цветов к обелиску шехидов в память о жертвах мартовских событий 1918 года. Власти и жители Азербайджана едины в оценке произошедшего в 2018 году, нет разногласий и в научном сообществе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские историки. Российские ученые указали на политическую подоплеку в оценке событий марта 1918 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта в Азербайджане отмечается как День геноцида азербайджанцев. Согласно азербайджанской версии событий, в конце марта 1918 года вооруженные формирования армянской националистической партии "Дашнакцутюн" во главе со Степаном Шаумяном совершили при поддержке большевистского руководства Бакинского совета массовые убийства и погромы азербайджанцев. В 2018 году парламент Азербайджана призвал мировое сообщество дать оценку массовым убийствам.

В декабре 2009 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Мемориального комплекса геноцида в городе Губа, где в 2007 году были обнаружены массовые захоронения жертв событий 1918 года. В январе 2009 года в центре Баку в сквере "Сахил" в ходе реконструкции был демонтирован мемориал 26 бакинским комиссарам, останки которых были перезахоронены на городском кладбище. Демонтаж вызвал активные протесты у левых партий. На "Кавказском узле" размещен материал "Трагические события марта 1918 года в Азербайджане (День геноцида)".

Представители азербайджанской партией "Мусават" 31 марта посетили обелиск шехидам Кавказской исламской армии, которые погибли в мае 1918 года. Около 40 активистов партии подошли к мемориалу и возложили гвоздики, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель партии Ариф Гаджилы провел историческую линию между массовыми убийствами в 1918 году и обнаруженным недавно в карабахском селе Фаррух захоронении. "Таких массовых захоронений, ставших известными много позже, много [...] история геноцида продолжается", - сказал он.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях. 31 марта госкомиссия Азербайджана заявила, что на высоте Фаррух около одноименного карабахского села найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне. Она анонсироваола поиск массовых захоронений на этой территории.

Гаджилы выразил благодарность от имени партии "Мусават" турецким и азербайджанским шехидам за освобождение Азербайджана в сентябре 1918 года, заявив, что это создало возможность провозглашения Азербайджанской Народной Республики в 1918-1920 годы.

Азербайджанские историки сочли важным хранить память о жертвах геноцида

Мероприятия 31 марта ежегодно напоминают о трагических страницах истории для того, чтобы они не повторялись, сказал корреспонденту "Кавказского узла" историк, председатель Национального центра стратегического мышления Иса Гамбар.

"Между азербайджанскими историками нет принципиального разногласия в оценке событий весны 1918 года. Известно множество фактов, исторических записей, фотографий, воспоминаний очевидцев о том, как [...] ходили по бакинским кварталам и расстреливали мусульман. Это же происходило в других городах. В Шамахе спрятавшихся в мечети людей сожгли вместе с религиозным храмом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" историк Ризван Гусейнов.

В советские годы правда о трагических событиях 1918 года тщательно скрывалась, отметила общественный деятель Рена Сафаралиева. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что по соседству с ними жила потомки командира армянского отряда Степана Лалаева, который, по данным азербайджанской стороны, принимал участие в погромах в 1918 году. Она сказала, что родители запрещали им общаться с этой семьей, но о причине запрета Сафаралиева узнала после развала СССР.

Степан Лалаев (Лалаян) был одним из руководителей большевистско-дашнакских вооруженных формирований, причастным к геноциду азербайджанского населения в Баку и Шамахе в марте-апреле 1918 года, говорится в материалах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной в июле 1918 года правительством Азербайджанской демократической республики (АДР).

Историк Теймур Гасымлы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в азербайджанских источниках разнятся данные о количестве жертв событий марта 1918 года и роли некоторых участников событий.

В документах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством АДР, отмечается, что в марте-апреле 1918 года в 58 азербайджанских селах в Шамахинской губернии были убиты 3632 мужчин, 1771 женщин, 956 детей. Однако по подсчетам экспертов на основании архивных документов в 53 селах Шамахинской губернии были убиты 8027 азербайджанцев, 4190 из них - мужчины, 2560 - женщины, 1277 - дети. По другим источникам в 72 селах Шамахи были убиты 7 тысяч человек, в том числе 1653 женщины и 965 детей.

События 104-летней давности являются одной из самых кровавых страниц в истории Азербайджана, сказала корреспонденту "Кавказского узла" политолог Назакят Мамедова. Она выразила опасения, что "новые этапы конфликта между соседними народами неизбежны", пока в Армении существуют "некоторые реваншистские силы".

Научный сотрудник института философии Национальной академии наук Азербайджана Зохраб Магеррамов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что народ и государство едины в памяти о событиях 1918 года.

"Сегодня (31 марта) в большинстве научных учреждений Академии наук проводятся траурные собрания. С утра радио напомнило населению о дне 31 марта. Я 40 лет работаю в академии, и ни разу не было, чтобы со стороны нам указывали, как писать о событиях весны 1918 года. Напротив, с появлением социальных сетей и интернета, когда люди получили доступ к информации, они больше узнают о трагедии 1918 года и еще более осуждают преступников", - сказал он.

"Геноцид азербайджанцев охватил не только Баку, но и Шамахы, Губу, Иреван, Зангезур, Карабах, Нахчыван и Карскую область. В течение первых пяти месяцев 1918 года только в Губе с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек. Массовое захоронение, обнаруженное в 2007 году в этом районе, является наглядным свидетельством преступлений армян", - говорится в распространенном заявлении МИД Азербайджана в связи с Днем геноцида азербайджанцев, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Созданная в 1918 году Чрезвычайная следственная комиссия расследовала факты массовых убийств и погромов, были возбуждены уголовные дела в отношении 194 человек, обвиняемых в различных преступлениях против мирного населения, 24 человека были арестованы в Баку и около 100 - в Шамахы, сообщило министерство. Однако после падения правительства АНР расследование было прекращено, отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также упомянуло "многочисленные военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, в том числе Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года", а также напомнило о мирных жителях, погибших во время осенней войны 2020 года.

26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинской трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. В городе было много больных, раненых, женщин, стариков и детей. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них неизвестна по сей день, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле". Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Российские политологи указали на политическую подоплеку в оценке событий марта 1918 года

Тему геноцида азербайджанского народа нужно рассматривать и как важнейший элемент политики памяти, "в рамках идеологического строительства актуальной национальной истории", считает политолог, эксперт по Азербайджану Александр Караваев. "Событие имело место, но, вероятно, не достаточно изучено, очищено от наслоений советской эпохи "замалчивания" и постсоветской эпохи "взвинчивания" трагедии", - считает он.

По словам Караваева, российские историки открыты для обсуждения этой темы. "В 2000-е годы при поддержке Всероссийского азербайджанского конгресса, ведущей организации диаспоры азербайджанцев в России проводились конференции с российскими учёными, делались публикации. Но в России эту тему воспринимают скорее в рамках постколониального дискурса, который получил бурное развитие за 30 лет становления независимости бывших советских республик: от Украины до Средней Азии", - пояснил эксперт.

По его мнению, единых трактовок по событиям внутреннего становления советского пространства в странах бывшего СССР нет. "Здесь скорее тенденция "отталкивания" от России, даже в ущерб объективности [...] Политика памяти - вещь инструментальная, и направлена на идеологизацию прошлого ради скрепления нации. Поэтому сближения в этих сюжетах - редкие случаи", - отметил Караваев.

Он считает, что не стоит из этих событий делать "платформу" для внешнеполитических столкновений. "И Баку и Москва стараются избегать пикирований по исторической тематике, оставляя пространство маневров для блогеров, журналистов, и публичных персон", - указал Карваев.

По мнению российского политолога Камрана Гасанова, события весны 1918 в Баку имели не только этническую подоплёку, но и общеполитическую.

«Большевикам нужно было распространить свою власть в Закавказье. Им нужны были союзники. И на тот период ими стали армянские дашнаки. Многие занимали видное место в бизнесе и в политике. В Азербайджане они стали «пятой колонной» большевиков. Так им дали карт-бланш в действиях, то они использовали все методы [...] Но их действия направлены были не именно против азербайджанцев, а против всех мусульман Южного Кавказа», - считает он.

Именно на этом фоне в события вписалась Османская империя, отметил Гасанов. «Была послана Исламская Кавказская армия во главе с Энвер-пашой. Нельзя отрицать мнение о том, что если бы не эта армия, то мусульманское население могло быть истреблено», - отметил Гасанов.

Он усомнился, что могут быть какие-то новые факты о тех событиях. «То, что было известно в советский период и то, что нашли в последние 30 лет, — основное, и вряд ли стоит ожидать чего-то нового», - резюмировал Гасанов.

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