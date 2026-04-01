Дом получил повреждения при падении обломков БПЛА на Кубани

В станице Кисляковской при падении обломком БПЛА поврежден дом, произошло возгорание на поле.

Обломки беспилотника упали сегодня ночью в станице Кисляковской в Кущевском районе.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что фрагменты БПЛА попали в нежилой дом, а также упали в поле. Пострадавших нет, возгорание в поле потушено.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 30 марта в Прикубанском округе Краснодара беспилотник врезался в многоквартирный дом, пострадали три человека. Повреждены 13 квартир и коммерческое помещение.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.