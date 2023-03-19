"Ростов" вышел на второе место в чемпионате России по футболу

19 марта 2023, 23:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Футбольный клуб «Ростов» впервые в своей истории набрал 41 очко после 20 туров и поднялся на второе место в турнирной таблице. При этом главный тренер команды Валерий Карпин крайне критично оценил игру своих подопечных.

Команда тренера Валерия Карпина сегодня на выезде обыграла «Химки» (1:0) в 20-м туре чемпионата России и набрала 41 очко. После этой победы «Спартак» с 40 очками опустился на третью строчку. Лидирует «Зенит», у которого 48 очков и игра в запасе.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал команду после победы над «Химками». «У нас 41 очко и какое‑то там место… Я больше отношу это к чуду, чем к заслугам, - сказал Карпин. - Всё не понравилось... всё - катастрофа» сказал главнй тренер ростовчан в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» впервые в своей истории набрал 41 очко после 20 туров и поднялся на второе место в турнирной таблице, сместив московский «Спартак», отмечает РБК-спорт.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.