Футбольные болельщики поспорили о последствиях ухода Валерия Карпина из "Ростова"

03 августа 2021, 07:02

Часть ростовских болельщиков негативно оценила отставку Валерия Карпина с должности тренера клуба и его решение сосредоточиться на руководстве футбольной сборной России. Многие болельщики не удивились его отставке и призвали назначить Курбана Бердыева на пост тренера ФК "Ростов".

Вечером 2 августа стало известно, что главный тренер футбольного клуба "Ростова" Валерий Карпин покинул свой пост, решив сконцентрироваться на руководстве национальной сборной России.

"Сегодня вечером было принято совместное решение о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Георгиевич Карпин покинет свой пост. Специалист будет продолжать работать в национальной сборной России", - сказано в сообщении от 2 августа на официальном сайте ФК "Ростов". Сам Валерий Карпин объяснил это решение невозможностью совмещать работу на двух постах.

На странице футбольного клуба "Ростов" в Instagram, на которую подписано более 134 тысяч пользователей, новость об отставке Валерия Карпина с должности тренера к 6.00 мск 3 августа собрала 673 комментария.

Многие болельщики не удивились такому решению. "Этого следовало ожидать. Последние игры с плохим результатом были и без совмещения. А тут еще на сборную отвлекаться надо", - написала milana_ginger_.

Часть болельщиков не увидела проблемы в отставке Карпина. "Да всё норм. Всё равно результата не давал", - отметил kiselev.e.n.

"Карпин, несомненно, очень популярный и яркий человек, но его уход для ФК "Ростов", наверное, благо, клуб может быть встряхнется и начнёт играть", - считает kovalev7758.

Пользователь nikita_tuvarzhiev также поддержал отставку Карпина: "На самом деле, очень грамотное решение. Есть очень большая вероятность, что у Валерия Георгиевича получится в сборной России, так как тренер он очень замечательный и талантливый. Но в Ростове, к сожалению, не пошло. И для Ростова плюс, и для сборной плюс".

Валерий Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017-го года. 23 июля он также был назначен главным тренером сборной России, планировалось, что в течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове", контракт со сборной рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В двух стартовых турах Тинькофф Российской премьер-лиги ростовчане проиграли "Динамо" (0:2) и "Зениту" (2:4), информировал сайт ФК "Ростов".

Некоторые болельщики вспомнили работу Курбана Бердыева на посту тренера ФК "Ростов". "Карпину за все спасибо и удачи, верните Бердыева", - предложил vitalikrnd.

"Тогда Бердыева подтягивайте", - согласился с ним viktorstyopin. "Так и не стал для нас своим… Верните нашего великого Бердыева", - заявила olga_g_rostov.

С декабря 2014 года по август 2016 года Бердыев возглавлял футбольный клуб "Ростов". Под его руководством ростовская команда в сезоне 2015/2016 годов завоевала серебряные медали чемпионата России, этот сезон стал самым успешным в истории клуба. ФК "Ростов" определился с новым главным тренером, в клуб может вернуться Курбан Бердыев, руководство уже контактировало с ним, сообщил вечером 2 августа на своем сайте "Матч ТВ".

Часть ростовских болельщиков негативно оценила отставку Валерия Карпина с должности тренера клуба.

"Замечательно, бросать команду в начале сезона... И кто теперь будет нас тренировать? Хотя тут, судя по комментариям, каждый второй или третий специалист", - саркастически заметил s.a.m.61rus.

"Конец золотому веку клуба. Всего хорошего теперь можно только желать", - считает ionkor.

"Этот сезон будет на выживание", - предположил lis.next.

"Обидно, что такое произошло, но с Ростовом подобное было всегда, только до этого из него тянули футболистов, вот теперь дошло и до тренера", - огорчился a_shmatkov_rnd.