Дело футбольных клубов Юга России показало проблему договорных матчей в российском футболе

20 июля 2021, 03:14

Завершено расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между новороссийским "Черноморцем" и песчанокопской "Чайкой". Договорные матчи часто используются для заработка в букмекерских конторах, считает комментатор Алексей Дурново, такие игры случаются во всем мире, пояснил спортивный Магомед Батыров. Опрошенные "Кавказским узлом" болельщики заявили, что, хотя репутация клубов и подпорчена, они все равно продолжат поддерживать свои команды.

МВД России завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча, возбужденного после игры, прошедшей в Ростовской области в мае 2019 года в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги между новороссийским "Черноморцем" и песчанокопской "Чайкой".

Следствие пришло к выводу, что весной 2019 года перед матчем занимавший тогда должность исполнительного директора "Чайки" Олег Баян вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец" Хазретом Дышековым. Баян, по версии следствия, пообещал взятку тренерскому штабу новороссийцев и игрокам в 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах..

По данным следствия, Дышеков уговорил шестерых игроков своей команды - полузащитников Евгения Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Шваргирева - отказаться от спортивной борьбы и сымитировать оборонительные действия, намеренно уступать соперникам в единоборствах и уклоняться от борьбы за мяч.

"Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты “Чайки” одержали победу со счетом 3:1", - процитировало официального представителя МВД Ирину Волк издание.

Инцидент поделен на два уголовных дела. Дело Олега Баяна выделено в отдельное производство, его расследование продолжается. Расследование дела в отношении тренера Дышекова и шестерых футболистов "Черноморца" завершено, им предъявлено обвинение по статье 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса". Обвинительное заключение по делу утверждено Генпрокуратурой, но в суд еще не поступило. По данным "Коммерсанта", надзорное ведомство хочет изменить подсудность дела на другой регион.

Официально следствие не указывает мотив договорного матча, однако по одному из мнений сговор состоялся для получения прибыли за счет ставок, сообщило в 2019 году издание "Блокнот-Ростов" со ссылкой на собственный источник. Общий предполагаемый объем ставок составил 60 миллионов рублей, доход мог достигать 350 миллионов рублей.

В июне 2019 года КДК РФС, проводивший собственное расследование, "запретил осуществлять Дышекову любую связанную с футболом деятельность в течение одного года", а игроки "Черноморца" были отстранены от игр на три года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в представительстве союза. 19 июня 2020 года отстранение Дышекова было продлено "по дату вступления силу приговора суда в отношении" тренера "либо о прекращении в отношении него уголовного дела", добавили в РФС.

В настоящее время главным тренером "Черноморца" работает Эдуард Саркисов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представительница клуба. Какой статус Дышеков имеет в клубе, уволен ли он с поста тренера и будет ли возвращен в клуб, если будет признан невиновным, собеседница уточнить затруднилась, отметив, что соответствующей информацией владеет руководитель отдела кадров, который находится в отпуске.

В подавляющем большинстве случаев договорные матчи используются для заработка на букмекерских конторах, рассказал 19 июля "Кавказскому узлу" комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново.

"Как правило, если матч договорной, то основная мотивация - ставки. Чаще всего "договорняки" встречаются в ПФЛ, второй лиге, играх регионального уровня - то есть, это матчи, которые мало кому интересны", - рассказал Дурново.

Договорными, как правило, бывают те матчи, результат которых ни на что не влияет - зрители ждут "скучный" матч и "вряд ли игра привлекает много внимания", отметил Дурново. "Тогда Чайка выиграла первенство в зоне "Юг", но лидировала уже давно, "Черноморец" шел то ли пятым, то ли шестым. То есть, турнирно ничего не решалось", - сказал Дурново.

Российский футбол знает много договорных матчей, в том числе с участием клубов с Северного Кавказа, продолжил журналист. Однако матч "Черноморца" с "Чайкой" выделяется тем, что история завершается судом.

"Это первая история, когда кейс договорного матча дошел до уголовного дела. А подозрений было очень много - в том числе и в РПЛ. Например, эпопея про матч "Терек" - "Урал". Всем было очевидно, что это за матч, но комиссия РФС по договорным матчам решила, что игра была чистейшей. Было очень стыдно за главу комиссии Анзора Кавазашвили, который это озвучил", - напомнил Дурново.

Матч "Урал" – "Терек" осенью 2016 года завершился 1:4 в пользу грозненцев. После этого матча главный тренер футбольного клуба "Урал" Вадим Скрипченко покинул свой пост. Генеральный директор грозненского ФК "Терек" Ахмед Айдамиров 30 октября 2016 года сообщил, что клуб направит официальное письмо телеканалу "Матч-ТВ" с просьбой отстранить от работы на матчах чемпионата России комментатора Тимура Журавеля, намекнувшего в эфире телеканала на вероятность договорного характера матча между "Тереком" и "Уралом". В 2015 году после игры с "Тереком" в отставку ушел еще один тренер "Урала" - Виктор Гончаренко. Перед тем матчем незадолго до игры коэффициент на победу хозяев стал стремительно падать. РФС принял решение отправить на матч дополнительного делегата. Встреча завершилась ничьей— 3:3. Главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко неожиданно не приехал на матч, а через несколько дней без объяснения причин покинул клуб.

Болельщики не видят ущемления собственных прав в том, что матч был договорным и, как следствие, отсутствовала спортивная борьба, что привело к низкой зрелищности матча, считает Дурново.

"Не припомню, чтобы болельщики выражали недовольство "договорняком" чем-то вроде иска к любимой команде из-за отсутствия спортивной борьбы. Как правило, настроение болельщиков выражается в свисте: когда фанаты понимают, что игроки не стараются, они свистят или уходят. Но дальше не заходит. Не помню такого, чтобы кто-то через суд пытался вернуть деньги за испорченную игру", - сказал Дурново.

Как ни парадоксально, продолжил журналист, клуб, уличенный в проведении договорных матчей, не потеряет своих болельщиков, несмотря на то, что обманул их доверие. Самая громкая история про "договорняки" в мировом футболе - это так называемое "кальчополи", коррупционный скандал в итальянском футболе в 2006 году, когда выяснилось, что президент туринского "Ювентуса" Лучиано Моджи стоял во главе целой системы договорных матчей, были задействованы крупные функционеры, чиновники, судьи, футболисты, напомнил Дурново. По итогам скандала "Ювентус" был лишен завоеванного титула и отправлен в серию B.

"Многие футболисты были дисквалифицированы, потому что принимали участие в ставках, подпольных тотализаторах. Дисквалифицировали игроков даже по подозрению в участии в договорных матчах", - рассказал Дурново.

Однако на популярности клуба скандал никак не отразился. "Никакого массового перехода болельщиков в стан другой команды не произошло. Более того, "Ювентус" триумфально вернулся в высший дивизион, в команде остались ведущие игроки, в том числе Буффон, их тренировал Дидье Дешам. Но Моджи получил свою дисквалификацию, а "Ювентус" от него отстранялся, стыдился и каялся", - рассказал Дурново.

Договорные матчи не являются проблемой исключительно российского футбола, они актуальны в мировом масштабе, сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров.

"Пока есть люди, которым выгодны "договорняки", которые делают деньги на них, они [договорные матчи] будут иметь место. Это проблема не российского, а мирового уровня. И об этом рассказывают сами спортсмены, которым предлагали в них участвовать. Правда, сами рассказчики в них обычно не принимают участие. Что касается именно юга России, Кавказа, то не вижу смысла выделять какой-то регион. Или в других регионах деньги любят меньше?" - задался вопросом Батыров.

Договорные матчи никак не повлияют на фанатские пристрастия населения, поддержал Дурново Батыров. "Для большинства болельщиков действует правило - одна жизнь, одна команда. Взять тот же туринский "Ювентус", который из-за участия в "договорняках" был исключен из Серии А и целый год играл классом ниже. Но им удалось сохранить как состав, так и фанатов, которые до отказа заполняли трибуны стадиона. Для них виноват не клуб, не команда, а случайные люди, работавшие в их команде, которые уйдут, а команда останется", - сказал Батыров.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" болельщики "Черноморца" считают, что их команда, пусть и поступила неправильно, но такое происходит постоянно.

"Черноморец - клуб, который играл в высших дивизионах страны. Обидно, конечно, что репутация подмочена "договорняком", но я убежден, что такое происходит сплошь и рядом. Если уж итальянские гранды покупают-продают матчи, куда уж нашим мелким клубам!" - сказал "Кавказскому узлу" Семен, житель Новороссийска.

"Сдать матч" - дело нехитрое. Но это отражается на самых нужных, базовых, фундаментальных отраслях футбола - на школе. Дети от безысходности, конечно, придут учиться футболу, но остаться в команде вряд ли захотят. Впрочем, я уверен, что пройдет время, скандал уляжется", - сказал Евгений.

"Матчи сдают и москвичи, и питерцы. Да, "договорняк" не делает чести "Черноморцу", но он понесет наказание. А понесут ли наказание российские топ-клубы, которые скупают матчи целыми десятками? Вы только гляньте на их игры! Зачастую противник банально не бегает, совершает идиотические ошибки! Думаете, потому, что не имеет играть? Чушь!" - заявил болельщик Сергей.

Болельщик ФК "Чайка" Никита, родившийся в Песчанокопском, был расстроен скандалом, репутация команды была испорчена. "Скандал вокруг команды расстроил. Мне бы хотелось фэйрплэй, а не "договорняков". Это касается репутации всей команды, а не отдельных футболистов или функционеров. Не сказать, что любовь к команде утихла, но смотреть игры стану с меньшим интересом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" болельщик.

Уроженка Песчанокопского, ныне жительница Ростова-на-Дону Наталия, которая, по собственному признанию болеет за "Чайку" с детства, сильно расстроилась, узнав об участии ее команды в договорном матче.

"Ну кто ж так поступает! С другой стороны, я не уверена, что стоит предъявлять претензии нашей команде. Тренеру да, но футболисты тут ни при чем. Они же не знали. Но в целом история отстой", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка.

Болельщик ФК "Чайка" Игорь считает, что, несмотря на подмоченную репутацию, команда должна продолжать выступления и не оборачиваться назад. "Договорные матчи - это очень печальное событие. Такие вещи убивают развитие футбола в стране, стимулируют деградацию спортивных школ! Я, конечно же, понятия не имел, что "Чайка" замешана в подобном скандале. Болею относительно давно и знаю - такие события не бывают сговором всей команды, зачастую это либо отдельные игроки или менеджмент! По результатам следствия разберемся. Конечно, репутация подмочена, но надеюсь, что таких событий больше не будет", - сказал мужчина.

"Безусловно, команда заслуживает дальнейшей поддержки. Команда - это не отдельные проворовавшиеся личности, это история, это школа, это коллектив болельщиков. Одним таким поступком, конечно, это не перечеркнуть", - считает болельщик.