18 марта 2023, 22:52

Эльвин Мустафаев арестован в Азербайджане после критики властей

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Суд признал активиста Эльвина Мустафаева виновным в неподчинении полиции, в мелком хулиганстве и назначил ему 25 суток ареста. Мустафаев арестован после критики властей за разгон акции сельчан, требовавших воды для орошения полей, рассказали представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", жители сел Набаткенд и Орта Муган Саатлинского района Азербайджана 13 марта перекрыли автодорогу в направлении Баку, требуя подачи воды для орошения посевов. Полиция разогнала акцию, применив спецсредства. Восемь человек были задержаны, из них трое были приговорены к административным арестам.

Активист Эльвин Мустафаев был задержан 17 марта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы Партии народного фронта Азербайджана Натиг Адилов.

«17 марта Эльвина Мустафаева вызвали к замначальника Саатлинского районного отдела полиции, как ему объяснили, в связи с публикациями в Facebook. Он явился в полицию, там его задержали и предали суду. В тот же день районный суд приговорил его к 25 суткам ареста, признав виновным по административным статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции). Защищал активиста адвокат по назначению. Мы пока не знаем, как формально обосновали арест. Но мы убеждены, что его арестовали за посты, в которых он критиковал власти за нерешенность проблемы с водоснабжением в районе и за разгон 13 марта участников протестной акции на магистральной дороге в Саатлы с требованием подачи воды на поля», - сказал Адилов.

Адилов сообщил, что на странице Мустафаева в Facebook* уже удалены его посты на тему протестной акции 13 марта. "Это также подтверждает, что Мустафаева преследуют за публикации в связи с протестной акцией, то есть за свободу выражения", -  продолжил оппозиционер.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Эльвина Мустафаева. Однако представитель ведомства исключил версию о том, что активиста преследуют за критику властей в социальных сетях. Мустафаев «совершили конкретные административные правонарушения, и юридическую оценку его действиям дал суд», заявил сотрудник полиции.

В Саатлинском районном суде воздержались от комментариев по поводу ареста активиста и отметили, что не согласные с решением суда стороны могут обжаловать вердикт в апелляционной инстанции.

«Хотя Эльвин Мустафаев не является членом какой-либо политической партии, он активно выражал свою позицию в социальных сетях по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны. Он демонстрировал непримиримость с бесправием и несправедливостью. Естественно, такой образованный и политически активный молодой человек не мог оставаться вне поля зрения полицейского режима, и вот его арестовали на 25 суток по сфабрикованному обвинению. Мы требуем для Эльвина Мустафаева и всех других политзаключенных свободы», - написал лидер ПНФА Али Керимли на своей странице в Facebook*. 

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Примечание:

"Власти Азербайджана заверили сельчан в отсутствии угрозы рыболовству на Куре", "Жители азербайджанского села пожаловались на ущерб от наводнения", "Повышение цен на хлеб в Азербайджане ударило по бюджету сельчан".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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