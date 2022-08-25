Повышение цен на хлеб в Азербайджане ударило по бюджету сельчан

25 августа 2022, 12:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Повышение стоимости хлеба вынудило жителей азербайджанских сел пересмотреть свои расходы. Подорожание муки и хлеба сказалось на социально незащищенных группах населения, подтвердили экономисты, указав на непрозрачность ценообразования в мукомольной отрасли.

Как писал "Кавказский узел", в первые дни января в азербайджанских магазинах выросли цены на хлеб, что стало неожиданностью для покупателей. Производители объяснили рост цен подорожанием импортируемой из России пшеницы и прекращением государственного субсидирования импортеров и производителей. Рост розничных цен на хлеб в Азербайджане продолжится, поскольку в России пшеница также будет дорожать, спрогнозировал тогда председатель "Объединения содействия аграрным реформам" Вахид Магеррамов.

После начала военной операции России на Украине сократились поставки зерна в Азербайджан. Азербайджан удовлетворяет собственные потребности в зерне на 75% за счет импорта, основным поставщиком является Россия, частично - Украина. Из общего объема импорта зерна в 2021 году (1,14 миллиона тонн) 907 тонн пришлись на Россию, а в январе-апреле 2022 года импорт зерна сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказал в конце мая экономист Натиг Джафарли. Очередное повышение цен на муку и хлеб в Азербайджане – вопрос времени, подчеркнул он.

Производители объяснили подорожание ростом цен на зерно на мировом рынке

В Азербайджане на пять гяпиков (0,05 маната, около 0,03 доллара) подорожал хлеб, поскольку верхний предел цены за мешок муки весом 50 кг составил 40,70 маната (около 23,94 доллара), объявило 19 августа Объединение производителей муки и хлеба. Согласно заявлению, розничная цена традиционного круглого хлеба весом 500 граммов составит 55 гяпиков, хлеба весом 600 граммов - 65 гяпиков, хлеба весом 650 граммов - 70 гяпиков, сообщило haqqin.az.

Производители муки и хлеба отметили, что в связи с политическими и военными конфликтами, возникшими в странах-производителях продовольственного зерна, на мировых рынках наблюдаются "серьезные риски цен и поставок, а также ограничения этой продукции в глобальной торговле".

"Производители муки мобилизовали все свои силы, чтобы цены на хлеб и муку не поднимались выше уровня, указанного до уборки и заготовки урожая зерна 2022 года. Несмотря на то, что за прошедший период наблюдалось подорожание продовольственного зерна, цена на муку не поднималась. Тем не менее, рост динамики цен на зерно на мировом рынке и на основных рынках импорта делает необходимым пересмотр цены", - процитировало заявление производителей АПА. В заявлении отмечается, что среднемесячная импортная стоимость продовольственной пшеницы за последние три месяца находится на уровне 365 долларов США, уточнило агентство.

В Азербайджане достаточный резерв зерна, превышающий потребности мукомольных предприятий в два раза, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центра аграрных исследований министерства сельского хозяйства. По данным ведомства, в 2022 году в страну импортировано 1,3 миллиона тонн пшеницы, 95% зерна закуплено в России.

События на Украине увеличили риски поставок и повлияли на ограничения в экспорте и на мировые цены на пшеницу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Антимонопольной службы контроля за потребительским рынком Минэкономики.

"Эти и другие факторы влияют на стоимость муки и хлеба в Азербайджане. В настоящее время наблюдается рост цен на эти продукты на внутреннем рынке. В Азербайджане цены на хлеб и муку формируются не фиксированными тарифами, а рыночными механизмами, спросом и предложением в соответствии с «Законом о предпринимательской деятельности». Наряду с этим, для предотвращения манипуляций на рынке Антимонопольная сслужба реализует специальные мероприятия против необоснованного повышения цен", - сказал он.

Жители азербайджанской провинции назвали подорожание ощутимым

Некоторые жители азербайджанских сел признались, что повышение стоимости хлеба даже на пять гяпиков ударит по их семейному бюджету. В частности, об этом сообщил фермер Меджид Гаджиев. Жена Гаджиева домохозяйка, сам он разводит коров на мясо. Точный доход семьи фермер назвать отказался, сказав лишь, что "ни в чем не нуждаются".

Сын Гаджиевых служит в армии, на попечении родителей только дочь - студентка в Баку. Ежедневно семья покупает в среднем один плоский хлеб-тендыр, стоимостью 60 гяпиков, который выпекается в пекарне в райцентре, городе Гахе. Но среди их расходов много муки, из которой жена готовит традиционные национальные блюда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Меджид Гаджиев. "Ничего не поделать, выкрутимся как-нибудь. Подниму цену продаваемого мясникам живого скота, верну мои деньги через цену моего продукта", - сказал он.

Семья Али Азизова также живет в Илису. Сам он получает пенсию по инвалидности в 200 манатов и много трудится в частном порядке, производя мелкий водопроводный ремонт по вызову. На этом, по словам Али Азизова, он зарабатывает около 300 манатов. Его жена работает на полставки в детском саду, за это ей платят 250 манатов. Двое детей Азизовых взрослые и себя обеспечивают, рассказал Али Азизов корреспонденту "Кавказского узла". У семьи свое хозяйство – куры, огород. Хлеб и муку семья Азизовых покупает в магазине, в год на это тратят около 50 манатов, но подорожание хлеба и муки для этой семьи означает четыре маната (около 2,34 доллара) лишних расходов ежемесячно, и Али Азизова, по его словам, это огорчает, поскольку ему приходится также покупать дорогие лекарства, необходимые для лечения хронической болезни.

Супруга осужденного оппозиционера Агиля Гумбатова Айнур живет с тремя больными детьми в селе Фатмаи Апшеронского района. За детей она получает пособие - 280 манатов в месяц, и это единственный доход семьи. По ее словам, семье ежемесячно помогают члены партии Народного фронта, в которой состоит ее муж.

"280 манатов государственного пособия уходят на лечение детей и коммунальные траты. Других доходов у меня нет. Ни гяпика лишнего не остается. Подорожание хлеба для нас – катастрофа. Будем голодать, если друзья мужа не помогут", - сказала Айнур Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла"

Бакинцы сочли незначительным подорожание хлеба

В свою очередь некоторые жители столицы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что подорожание хлеба не создаст им проблем. Так, инженер Гусейн Гусейнзаде рассказал, что живет один, ежемесячно покупает 8 хлебов-лавашей (по 1,62 маната) и шесть буханок традиционного хлеба (80 гяпиков) на 4,8 маната. Всего мужчина, по его словам, тратит на хлеб 17-20 манатов в месяц, а после подорожания будет платить 20-23 маната в месяц. "Моя зарплата 650 манатов (около 382 долларов. – Прим. "Кавказского узла"), поэтому подорожание стоимости хлеба существенно не почувствую", - сказал Гусейнзаде.

Врач из Баку Мехрибан Алиева зарабатывает 477 манатов, ее супруг - около 500 манатов. У них на попечении двое несовершеннолетних детей. "В месяц уходило на хлеб 20-25 манатов, с повышением цены будем платить на два маната больше за месяц. Это подорожание не создаст нам проблем", - сказала Мехрибан Алиева.

Такое же мнение высказал пенсионер из Баку Акиф Агасиев. По словам мужчины, его пенсия – 450 манатов, жена-учительница зарабатывает 900 манатов в месяц и примерно столько же зарабатывает частными уроками. "В день покупаем один хлеб весом в 500 граммов, за 60 гяпиков. Рост цены в пять гяпиков для нашей семьи не обременителен, тем более, что оба стремимся уменьшить долю мучных продуктов в рационе", - сказал Акиф Агасиев.

Приведенные опросы не носят репрезентативного характера и отражают лишь частные мнения опрошенных.

Владельцы пекарен столкнулись с нехваткой муки

Владелец пекарни в Гахе Мамед Элманов до повышения цен покупал муку в городе Шеки, на мельничном предприятии. По его словам, 50-килограммовый мешок продавался раньше за 35,9 маната (около 21,12 доллара), теперь же с трудом находит такой же объем муки за 41,7 маната (около 24,53 доллара). С учетом затрат на перевозку муки в Гах цена вырастает до 43 манатов (около 25,29 доллара) за мешок.

"У меня есть некоторые запасы муки, купленной по прежней цене, но резерв однажды кончится. Экономлю на прекращении выпечки различных сладких изделий – булки, пахлава. Муки в регионе нет, я с трудом достаю, используя личные связи. В Гахе работало 4-5 частных пекарен. Мелкие пекарни закрылись, люди лишились работы.. Кроме того, растут цены на сахар, требуют повышения зарплаты работники пекарни. Я никого не уволил, но что будет завтра – не знаю", - сказал Мамед Элманов корреспонденту "Кавказского узла".

С аналогичной проблемой столкнулся владелец пекарни в Гахе Ялчын Лачинов. Он сообщил по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что приехал в из Гаха в Баку в поисках муки, так как пекарня в Шеки, где он всегда ее покупал, закрылась.

"Прежде ежемесячно покупал в Шеки 20-30 тонн муки, теперь ищу ее в Баку. С трудом, благодаря знакомствам, нашел 15 тонн муки плохого качества, по 46 манатов (около 27,06 доллара) за 50 килограммов. Вместе с транспортными расходами из Баку до Гаха выйдет больше. Работников не уволил, но рост цен на продукты вынуждает их требовать повышения зарплаты. Придется поднять цену хлеба на 10 гяпиков. В районе мелкие пекарни, которые обычно работают во дворах, закрылись", - сообщил Ялчын Лачинов.

Специалисты объяснили влияние подорожания хлеба на бюджет небогатых семей

Азербайджан – одна из стран с высоким потреблением хлеба, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" экономист Дунья Сакит из Центра экономических исследований. "У нас, можно сказать, все блюда поедаются с хлебом, поэтому подорожание коснулось всех семей. Есть семьи из 4 человек, покупающие ежедневно один 600-граммовый хлеб, другие покупают два или два с половиной хлеба в день. Ясно, что подорожание хлеба на 5-10 гяпиков ощущается различно. Первые семьи будут доплачивать ежемесячно полтора, вторые – 3 маната. Но надо иметь в виду рост цен на другие продукты питания – сахар, мясо, масла, также одежда тоже подорожала, что в совокупности значительно бьет по бюджету семьи. В большинстве семей доходы не растут, или рост цен опережает рост доходов. По этой причине новые цены на мучные продукты создают большие проблемы для малообеспеченных слоев населения", – сказала Дунья Сакит.

Подорожание ударит по социально незащищенным группам населения, согласился менеджер аграрного сектора, завотделом партии Народного фронта Сагиб Гурбанов. "Большинство населения - бедные слои, и они удовлетворяют потребность в еде в основном хлебом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подорожание хлеба до 70 гяпиков будет проблематичным для семей, зарабатывающих в месяц от 300 до 600 манатов и имеющих на попечении детей, пояснил Гурбанов. "Такие семьи едят много хлеба. Одна бедняцкая семья покупает 3-4 буханки хлеба ежедневно, платя 2,8 маната, в месяц - около 80 манат. Вместе с необходимостью платить за коммунальные расходы, телефон и интернет ежемесячные расходы составляет 30-35%, тогда как в нормальных странах эта статья расходов не превышает 3%", - сказал он.

По данным представителя партии, около 50% зерна импортирует МЧС Азербайджана для зернового резерва страны, остальные 50% привозят из России частные компании. Оппозиционер подчеркнул, что не владеет информацией о распределении долей импорта между компаниями, так как эта сфера экономики закрыта, отчеты для общественности не публикуются.

Экономист указал на непрозрачность ценообразования в мукомольной отрасли

Небогатые жители Азербайджана из-за подорожания хлеба уменьшают количество покупаемых продуктов, и растет число "людей, подбирающих еду из мусорных баков", сказал корреспонденту "Кавказского узла" экономист, председатель "Объединения содействия аграрным реформам" Вахид Магеррамов.

Это объясняется не только ростом цен на хлеб, но и сопутствующим ростом стоимости других продуктов, пояснил он. "В среднем по стране ежегодно производится 135 кг хлеба на одного человека. Из этого расчета каждый потребитель будет платить по новой цене на 13,15 маната больше. По стране, для 10 миллионов населения это составляет около 135 миллиона манатов. Государство может компенсировать эту сумму из госбюджета, для страны эта сумма не обременительна. За последние полтора года только за продажу нефти и газа Азербайджан заработал 26 млрд манатов дополнительных средств. Почему западные правительства дотируют рост цены хлеба, компенсируя населению рост расходов, а в Азербайджане правительство так не поступает?" – сказал экономист.

По его словам, в государственном зерновом фонде должно храниться 750 тысяч тонн резервного зерна. "Этот резерв создан для снижения рыночной стоимости хлеба методом интервенции в рынок во время роста рыночных цен. Почему этот механизм не используется? Правительство не отчитывается о движениях резервного фонда, объеме интервенции в рынок". – сказал Вахид Магеррамов.

Он считает, что при наличии государственных механизмов снижения стоимости хлеба правительство допускает картельный сговор нескольких мукомольных компаний, искусственно завышающих стоимость муки методом прекращения продажи этого продукта на рынке.

"Целью этих компаний является повышение стоимости хлеба. Для этого они обращаются в Антимонопольную комиссию правительства с просьбами разрешить повысить цену хлеба, объясняя просьбу ростом мировых цен на зерно и другие продукты, необходимые в хлебопроизводстве, а правительство идет картельщикам навстречу. Стоимость зерна, муки и хлеба в Азербайджане регулируется не рыночными механизмами, поэтому цена хлеба в пекарне рядом с крупной мельницей не отличается от цен в хлебном магазине за сто километров от пекарни, хотя ясно, что производитель должен вкладывать в конечную стоимость продукта транспортные расходы", - объяснил экономист.

По его словам, независимые экономисты не получают информацию о транспортировке зерна и муки в стране, продаже и импорте, даже названия крупных поставщиков неизвестны. "В двухтысячные годы по стране прекратили работу около двух тысяч частных мельниц, в итоге этот бизнес аккумулировался в руках крупных владельцев, и стал возможным картельный сговор для искусственного повышения цены хлеба", - добавил Магеррамов.

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