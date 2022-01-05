Повышение цен на хлеб вызвало недовольство жителей Азербайджана

05 января 2022, 11:10

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После Нового года в азербайджанских магазинах выросли цены на хлеб, что стало неожиданностью для покупателей, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Рост цен вызван подорожанием импортной пшеницы и прекращением государственного субсидирования импортеров и производителей, пояснили экономисты.

С повышением стоимости хлеба в магазинах жители Азербайджана столкнулись в первые дни нового года. Так, в магазине на улице Нариманова в Баку национальная хлебная лепешка тендир-чорек выросла в цене с 0,6 маната (0,35 доллара) до 0,65 маната (0,38 доллара). Так называемый "заводской хлеб" - буханки хлеба, которые выпекаются хлебозаводами с советских времен – подорожал с 0,4 маната (0,24 доллара) до 0,46 маната (0,27 доллара).

При этом вечером 3 января в магазинах Баку опустели хлебные полки, потому что покупатели брали хлеб в большем количестве, чем обычно. 4 января ситуация стабилизировалась, дефицита хлеба в магазинах не наблюдалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Продавец одного из хлебных магазинов Исмаил сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "стесняется спрашивать с покупателей" новую плату за хлеб, но новые цены продиктованы поставщиками.

Житель Баку Гусейн Исмаилоглы недовольно прокомментировал подорожание хлеба цитатой бывшего президента Гейдара Алиева: "Азербайджанский народ терпеливый, все выдержит". Недовольство высказала и жительница Баку Солмаз, бывшая дворничиха. "Все, что происходит плохого, обрушивается на головы бедняков", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель города Гах, фермер Захид Самедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что узнал о повышении цен 3 января. 50-килограммовый мешок муки подорожал с 28 манатов (16,47 доллара) до 38 манатов (22,35 доллара), поэтому испекаемый из этой муки хлеб стал дороже с 0,5 маната (0,29 доллара) до 0,6 маната (0,35 доллара), пожаловался Захид Самедов. По его мнению, "государство должно взять на себя заботу о народе".

Недовольством поделился с корреспондентом "Кавказского узла" и житель села Гахмугал Гахского района Кямал Исфендияров, охарактеризовав действия властей как "бесстыдство".

Росту цен на хлеб предшествовало прекращение субсидий и подорожание импортной пшеницы

Информацию о подорожании муки подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. Он объяснил рост оптовой цены подорожанием пшеницы на российском рынке.

4 января "Общественное объединение производителей муки и хлеба" в Азербайджане распространило заявление, в котором указало, что импорт продовольственной пшеницы в Азербайджан осуществляется в основном из России. "Соответственно, рост цен на российском рынке обусловил и поставки этого продукта в нашу страну по более высоким ценам. Кроме того, существенное влияние на рост цен оказывает и введение с февраля 2021 года в РФ высокой экспортной пошлины. Среднемесячная экспортная цена на 1 тонну продовольственной пшеницы в РФ в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 58,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 33,1%", - говорится в обращении, опубликованном изданием Haqqin.az.

В декабре 2021 года истек срок действия механизма субсидирования импортеров и производителей, но, хотя хотя цена на муку и будет коррелировать с ценой на продовольственную пшеницу, "будут мобилизованы все усилия, чтобы цены на хлеб и мучные изделия не поднимались выше уровня, который отмечен до периода сбора урожая 2022 года", отмечается в обращении.

У государства "закончились инструменты сдерживания стоимости цены хлеба", указала независимый экономист Дунья Сакит, ранее работавшая в общественном Центре экономических исследований. "Поэтому усилия государства должны направляться отныне на целевую помощь бедным семьям. Так надо было поступать с самого начала", - сказала Дунья Сакит корреспонденту "Кавказского узла".

По ее данным, льготы и субсидии импортерам и производителям мучных продуктов оцениваются в 400 миллионов манатов ежегодно. Правительству следует направить эти средства на целевую помощь потребителям, а не финансирование "мучных монополистов", убеждена экономист.

Жители Азербайджана обоснованно озабочены повышением стоимости хлеба, считает доцент педагогического университета Илхам Ахмедов. "В месяц одна среднестатистическая семья будет тратить на хлеб на 10-15 манатов больше. Если приплюсовать подорожание других продуктов и коммунальных услуг, окажется, что увеличенные с 1 января зарплаты, пенсии и пособия эту разницу не покрывают. Создается впечатление, что в стране нет госструктуры, отвечающей и контролирующей рост цен, хотя имеется государственный Тарифный совет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рост розничных цен на хлеб в Азербайджане продолжится, поскольку в России пшеница также будет дорожать, спрогнозировал председатель "Объединения содействия аграрным реформам", доктор наук Вахид Магеррамов. "Азербайджанской пшеницы недостаточно для покрытия потребностей страны, придется закупать в России. А российская пшеница будет дорожать, так как российская власть будет повышать экспортную пошлину, нуждаясь в большем притоке денег в госбюджет", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Прогноз Магеррамова подтверждается данными, опубликованными на сайте Минсельхоза России. Там говорится, что Россия с 12 января по 18 января снова повысит пошлину на экспорт своей пшеницы до 98,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - до 86,2 доллара, кукурузы - до 67,7 доллара за тонну.