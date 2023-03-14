Трое сельчан арестованы после акции протеста в Азербайджане

14 марта 2023, 17:45

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Восемь человек были задержаны в Саатлинском районе на акции протеста сельчан, которые требовали обеспечить их хозяйства водой для орошения посевов. Из них трое были приговорены к административным арестам на сроки от 12 до 20 суток, пятеро – отпущены без протоколов.

Как писал "Кавказский узел", жители сел Набаткенд и Орта Муган Саатлинского района 13 марта перекрыли магистральную автодорогу в направлении Баку в знак протеста против отсутствия подачи воды для орошения посевов. Полиция разогнала акцию, применив спецсредства. Были задержанные и пострадавшие.

Всего на акции были задержаны восемь человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных оппозиционных активистов, "Пятерых отпустили еще вчера, не применив каких-либо мер взыскания. А вот троих сегодня доставили в суд, который арестовал их в административном порядке. Анара Гусейнова арестовали на 20 суток, Хабиля Ханларова – на 15 суток, а Шихали Мамедова - на 12 суток. Их защищал адвокат по назначению. Все они простые жители села Набаткенд. Их обвинили в неподчинении полиции, хотя люди всего лишь требовали решения проблемы с подачей воды на поля", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в ходе стычек с полицией несколько человек пострадали от резиновых пуль. "Троих отвезли вчера в больницу соседнего Сабирабадского района. Им там оказали помощь и выписали. Были и трое других пострадавших. Я виделся с ними, хотел сфотографировать раны, но они просили не делать этого, опасаясь последствий", - сказал оппозиционер.

Пострадавшие были ранены в нижние конечности, отметила он. "Конечно, раны не опасны для жизни. Но все же это ущерб здоровью", - сказал активист.

В Саатлинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что трем жителям села Набаткенд были назначены наказания в виде административных арестов по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП. От других комментариев в суде отказались, сославшись на право арестованных на обжалование.

В Саатлинском районном отделе полиции воздержались от комментариев, отметив, что правоохранительные органы "действовали в рамках закон", а поступкам нарушителей правопорядка юридическую оценку дал суд.

В Центральной Сабирабадской районной больнице отказались от комментировать сообщение об оказании помощи пострадавшим на акции 13 марта в Саатлы. "Мы не имеем права предоставлять персональную информацию о пациентах", - сказали в приемном отделении больницы.

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