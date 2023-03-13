Полицейские задержали участников акции протеста сельчан в Азербайджане

13 марта 2023, 18:00

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Жители двух сел Саатлинского района перекрыли автотрассу, требуя организовать подачу воды для полива посевов. После встречи с представителями властей протестующие разошлись, но несколько человек задержаны за неподчинение силовикам, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года жители трех сел Саатлинского района (Набаткенд, Орта Муган и Колпу) уже проводили акцию протеста против нехватки воды для полива. Они попытались заблокировать автодорогу Баку – Имишли, но полицейские помешали этому.

Поводом для протеста в 2021 году стали предположения сельчан, что вся вода отправляется на поля "бакинских олигархов", расположенные в том же районе, рассказал "Кавказскому узлу" председатель районной организации партии Народного фронта Шамиль Гаджибейли. "Хлопковые поля простых крестьян остаются без воды, а чиновники, владеющие сотнями гектаров земли у реки Араз (Аракс), получают выгоду", - пояснил он.

Сегодня около 14 часов (13 мск) жители сел Набаткенд и Орта Муган Саатлинского района перекрыли магистральную автодорогу в направлении Баку в знак протеста против отсутствия подачи воды для орошения посевов.

"Уже несколько месяцев воду на наши поля не подают, каналы высохли. Питьевой воды также не хватает. Мы неоднократно обращались в различные государственные органы, но тщетно. Государство не выделяет хотя бы автоцистерны для доставки воды. Приходится покупать воду у частников за 10-20 манатов (примерно 6-12 долларов) за 15 тонн. Этого хватает на 10 дней. Каждый 10 дней надо вновь покупать воду. Но у нас таких средств нет", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из участников акции протеста на условиях анонимности.

Сельчанин сообщил, что прибывшие наряды полиции применили силу против протестующих. "Полиция использовала против нас слезоточивый газ, резиновые пули. Есть пострадавшие, два человека попали в больницу. 8-9 человек были задержаны", - рассказал он, добавив, что в акции участвовали «примерно 100 человек».

Его слова подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" другой участник акции, также попросивший не указывать его имя.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана категорически опроверг информацию о применении против протестующих спецсредств, в том числе резиновых пуль.

При этом сотрудник ведомства подтвердил, что жители сел Орта Муган и Набаткенд перекрыли магистральную дорогу, а представители властей отреагировали на акцию протеста. "Прибывшие на место сотрудники районного отдела полиции, Саатлинской исполнительной власти и представители ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» провели разъяснительные беседы. После этого большинство местных жителей разошлись. Однако группа лиц, не подчиняясь законным требованиям полиции, продолжали незаконные действия, направленные на нарушение общественного порядка. Они были задержаны и доставлены в Саатлинский районный отдел полиции. В настоящее время ведется расследование", - сказал он примерно в 16.45 мск корреспонденту «Кавказского узла».

В больницы Саатлинского района пострадавших на акции протеста не доставляли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями.

Главной причиной проблем с водоснабжением в Саатлинском районе является понижение уровня воды в реке Араз, которое наблюдается в последние годы, прокомментировал требования сельчан проживающий в Баку уроженец Саатлинского района, общественный активист Ровшан Гаджиев.

Еще одной причиной нехватки воды для посевов он назвал ее неравномерное распределение между хозяйствами. "В целом водных ресурсов не хватает. При этом, из того [объема воды], что есть, часть в приоритетном порядке подается в крупные хозяйства, а селяне испытывают ее недостаток", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционная газета «Азадлыг» опубликовала на своей странице в Facebook* два видео, записанные, как утверждается в публикации, на акции протеста в Саатлинском районе.

На одном видео длительностью 8 секунд показаны кадры столкновений между сотрудниками полиции и местными жителями. На другом видео длительностью в 30 секунд показаны, как утверждается в публикации, трое пострадавших в результате столкновений с силовиками. У одного из лежащих на земле людей в верхней части бедра видна кровоточащая рана, передал корреспондент "Кавказского узла".

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