Два оппозиционера арестованы после акции протеста фермеров в Азербайджане

01 октября 2021, 19:53

Суд назначил административный арест двум членам Партии народного фронта Азербайджана, которые присоединились к акции протеста против нехватки воды для полива полей в Саатлинском районе.

30 сентября в Саатлинском районе был задержан и арестован на 20 суток член Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Элмеддин Ахмедов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель районной организации этой партии Шамиль Гаджибейли.

Точная причина ареста неизвестна, но в ПНФА связали административное преследование Ахмедова с акцией протеста, которая прошла в Саатли 28 сентября. Тогда жители трех сел Саатлинского района - Набаткенд, Ортамуган и Колпу - попытались заблокировать автомобильную дорогу Баку - Имишли. Полицейские помешали этому, рассказал представитель ПНФА.

По словам Гаджибейли, сельчане протестовали против нехватки воды для полива. Они считают, что вся вода отправляется на поля бакинских олигархов, расположенные в том же районе. "Хлопковые поля простых крестьян остаются без воды, а чиновники, владеющие сотнями гектаров земли у реки Араз (Аракс), получают выгоду", - указал Гаджибейли.

В МВД сообщили, что Ахмедов арестован за хулиганство и злостное неподчинение полиции, но при этом заявили, что с прошедшей перед акцией задержание не связано. Пояснить причину представитель ведомства отказался, передал 30 сентября Turan.

В день акции протеста был задержан член ПНФА Асим Агаев, сообщил Шамиль Гаджибейли. Местный суд признал его виновным в сопротивлении полицейским и дал Агаеву 10 суток административного ареста. Отец Агаева пытался получить в суде официальный вердикт по делу сына, но документ ему не дали, отметил представитель ПНФА.

Гаджибейли считает, что осужденные не были организаторами акции протеста. "На самом деле акцию организовали и провели члены правящей партии "Ени Азербайджан" - местные фермеры, не получающие поливную воду. Но полиция задержала двух участников акции от ПНФА. От нашей партии в акции были только два фермера, и обоих осудили", - отметил он. По словам Гаджибейли, у каждого из арестованных активистов оппозиционной партии по двое несовершеннолетних детей.

Приглашенным адвокатом Ахмедова и Агаева стал Турал Гаджибейли. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не может комментировать причины задержания и линию защиты, так как еще не ознакомился с официальными обвинениями.

Дежурный приемного отдела администрации Саатлы заявил корреспонденту "Кавказского узла", что 28 сентября в районе не было никакой акции протеста, а из массовых акций проводилась только манифестация памяти солдата, погибшего в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

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