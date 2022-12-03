Власти Азербайджана заверили сельчан в отсутствии угрозы рыболовству на Куре

03 декабря 2022, 18:35

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Строительство плотин на реке Кура не лишит сельчан возможности зарабатывать рыболовством, заверили представители властей Азербайджана на встрече с протестовавшими местными жителями. Оптимистичный прогноз чиновников вызывает недоверие, отметили сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря жители сел Нефтчалинского района провели акцию протеста с требованием прекратить строительство плотин на Куре, так как это лишит сельчан возможности зарабатывать рыболовством.

Замглавы исполнительной власти района Бурджали Агаев сообщил протестующим, что плотина строится для предотвращения проникновения воды Каспийского моря в Куру, а шлюзы обеспечат проход вверх по течению нерестовых рыб, что не скажется на рыболовстве.

С протестовавшими сельчанами 2 декабря встретились заместители руководителей Минэкологии и природных ресурсов и МЧС, сотрудники этих министерств и замглавы исполнительной власти Нефтчалинского района. Встреча в Нефтчале была организована по инициативе министерств и муниципальной власти для обсуждения требований местных жителей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова.

По ее словам, диалог проходил в спокойной атмосфере, и до сельчан доведено мнение властей о том, что плотина строится для предотвращения попадания морской воды в реку, и на рыболовство плотина не повлияет. Представители ведомств пообещали жителям продолжать совместные обсуждения, чтобы находить решения возникающих проблем, сообщила Ирада Ибрагимова.

Вопреки заверениям властей сельчане опасаются, что плотина ухудшит их материальное положение из-за уменьшения количества речной воды, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сальяна, председатель "Объединения содействия демократии" Эмил Мамедов.

"Местные жители согласны с тем, что МЧС строит плотину на главном рукаве реки, в то же время мы против строительства плотины на малом рукаве Куры. Жители сказали представителям власти, что закрытие малого рукава приведет к прекращению рыболовства - единственного промысла для жителей", - сообщил он.

Представители ведомств обещали, что для движения малых судов в реку из моря и обратно будет оставлен свободный пятиметровый проход в реке, но сельчане опасаются, что появление плотины приведет к застаиванию воды в Куре и снижению количества рыбы в реке. "Рыба не будет подниматься выше Нефчталы (около впадения Куры в Каспийское море. – Прим. "Кавказского узла"). В Нефтчале у плотины всю рыбу выловят близкие к местной власти местные рыбаки, а в Сальяне и выше по течению рыбы не будет", - считает Мамедов.

Другая участница встречи, бывшая сотрудница МЧС Илаха Агаларова выразила сомнение в том, что качество питьевой воды, ухудшившеся после углубления дна Куры, улучшится после проведенных работ, как обещают власти. Также, по ее мнению, в работах "есть элемент коррупции". "Намеренно плотина строится в широкой части реки, чтобы [появилась возможность] присвоить стоимость земляных работ, хотя рядом по реке есть более узкий и удобный участок для строительства плотины", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Агаларова отметила, что 2 декабря ее пригласили в полицию Нефтчалинского района в связи с проведенной акцией протеста, где предупредили о недопустимости проведения несогласованных с властью массовых акций.

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