Жители азербайджанского села пожаловались на ущерб от наводнения

22 марта 2022, 13:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дома в селе Тезе Алвады и посевы пострадали в результате наводнения, пожаловались местные жители. Ущерб оценивают и в других населенных пунктах, ликвидируя последствия стихии.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 марта спасатели эвакуировали 39 человек в селах Масаллинского и Джалилабадского районов Азербайджана после того, как из-за проливных дождей вышли из берегов каналы и реки, и оказались подтоплены жилые дома. К вечеру 19 марта, по данным МЧС, из сел Моллаоба, Тезе Алвады, Беделан, Борадигях Масаллинского района, города Джалилабад, а также сел Тезекенд, Астанлы, Ферзили, Сеидбазар, Гёйтепе, Порсава, Привольное Джалилабадского района были эвакуированы 146 человек.

В Комиссии по чрезвычайным ситуациям Джалилабадского района сообщили, что эвакуированы пять семей в городе Джалилабад. "Им были предложены оборудованные под жилье комнаты в городской школе номер 4, но граждане предпочли поселиться у родственников", - сказали в комиссии корреспонденту "Кавказского узла".

По словам источника, с использованием многочисленной техники откачена вода с улиц города, восстановлено движение транспорта. "Также расчищена дорога из Джалилабада в направлении города Ярдымлы. Восстановлено энергоснабжение в трех селах, где подача электричества была прервана из-за стихийного бедствия", - сообщили в комиссии.

В результате стихии, по данным источника, пострадали посевы картофеля, клубники.

"В селах дома не пострадали, однако подтопило в ряде мест поля с посевами зерновых. Но для этих культур обилие воды не представляет угрозы, а даже полезно. Общий объем ущерба подсчитывается, и отчет будет предоставлен правительству", - сказали в районной комиссии.

Осадки прекратились, но погода пасмурная. "Сейчас принимается решение о строительстве дамбы на реке Мишарчай на улице Мухаммеда Хади, известной еще как "Петровка", во избежание подобных наводнений в будущем", - отметил представитель комиссии.

В соседнем Масаллинском районе подтоплены 913 домов, 2093 приусадебных участка, около 1000 га пахотных земель. 165 человек были эвакуированы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас в большинстве домов и на приусадебных участках вода откачена. Движение транспорта между населенным пунктами восстановлено. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются", - сказали в районной комиссии.

Эвакуированные жители района размещены у родственников. "Мы предложили места в школах, но люди предпочли оставаться у родственников", - отметил представитель комиссии.

В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный хозяйствам. "Мы предоставим данные в Республиканскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Вопрос о компенсациях будет решаться правительством. Очевидно, выплаты будут назначены, поскольку у нас в республике всегда при стихийных бедствиях государство приходит на помощь гражданам", - сказал представитель районной комиссии.

По его словам, после откачки воды дома будут пригодны для жилья. "Дома подтопило, но они не пришли в аварийное состояние. После откачки воды и высыхания они становятся пригодными для жилья. Естественно, понадобится провести определенный ремонт", - сказали в комиссии.

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стало село Тезе Алвады Масаллинского района. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава сельской администрации Фахраддин Мамедов, наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Алвады. "В результате обильных осадков в последние дни в высокогорных селах соседнего Джалилабадского района повысился уровень воды в реке Алвады. Но еще вечером 18 марта река текла по руслу. Около 4-5 часов утра река вышла из берегов и селевым потоком устремилась в село", - рассказал он.

По словам Мамедова, были вызваны на помощь силы МЧС. "Сюда срочно прибыли группы МЧС, они стали вывозить на лодках и на руках выносить людей из домов, откачивать насосами воду", - заявил глава сельской администрации.

В 23 домах подтопило первые этажи. В ряде домохозяйств затопило дворы. Кроме того, под водой оказались посевы картофеля площадью 100 га, погибли 100 голов мелкого и крупного рогатого скота, множество кур. Сейчас подсчитывается общий размер ущерба. Вопрос о компенсациях будет решаться на районном и правительственном уровнях, сказал Мамедов.

Жительница села Тезе Алвады Назиля Мирзоева рассказала, что ее домохозяйство сильно пострадало в результате стихии. "Все, что было во дворе, - мотор (для полива), мебель, домашнюю утварь смыло селем. Подтопило и сам дом. Сотрудники МЧС вывели нас из дома на лодках", - сказала женщина, отметив, что временно с семьей перебралась к родственникам.

Она отметила, что семья вернется после того, как откачают воду. "Очевидно придется ремонтировать дом, менять мебель", - сказала Назиля Мирзоева корреспонденту "Кавказского узла".

Другой местный житель Орхан Рзаев рассказал об ущербе его хозяйству. "У меня уничтожены посевы картофеля в огороде и в поле. 400 манатов (240 долларов) я заплатил за семена в огороде и 1300 манатов (780 долларов) - в поле. Еще 200 манатов (120 долларов) у меня ушло на оплату труда работника, который посеял картофель. Водой унесло мотор для полива стоимостью 300 манатов (180 долларов), шланг длиной 150 метров. Все, что было во дворе дома, унесло селем", - отметил мужчина. Он добавил, что рассчитывает на материальную помощь со стороны властей.

Житель села Моллаоба Руслан Мирзоев также пожаловлся на ущерб от наводнения. "Мы недавно отремонтировали дом, купили новую мебель. Все теперь испортилось. Все в воде – мебель, ковры, стиральная машина, холодильник. Я не знаю, в каком состоянии сейчас бытовая техника. Пока все не высохнет, включать их нельзя", - отметил мужчина, который надеется на помощь со стороны государства.

Уроженец города Джалилабада, член правозащитной организации "Линия защиты" Тезехан Мираламли отметил, что такого сильного наводнения не было там в последние 40 лет.

"В Джалилабаде сильное наводнение было в 1982 году. После этого было принято решение близко к берегут реки Мишарчай не строить домов и объектов. Однако, начиная с нулевых годов, власти вновь стали разрешать на этом месте строительство. Поэтому при первом же наводнении пострадали их жильцы. Сейчас ситуация нормализовалась, экскаваторами в низовьях расширили русло реки, и вода потекла дальше. Но в горах выпал снег, и если резко потеплеет, он может быстро растаять, и уровень воды в реке вновь повысится", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Проживающий в Баку уроженец Массаллинского района Салех Валехов отметил, что в Советского время в селах рядом с домами проходили канавы, куда во время сильных дождей стекала вода. "В ряде мест причиной наводнения стали не только паводки в реках, но и отсутствие стока дождевой воды в местах, расположенных вдали от рек. В советское время рядом с домами были проложены канавы, куда стекала дождевая вода, и по ней она дальше шла за пределы сел и впадала в реки. В последние десятилетия местные жители стали расширять свои дворы, захватывая участки, по которым шли канавы. Это и усугубило положение", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник департамента экологии частного университета "Хазар" Ровшан Аббасов считает произошедшее "примером плохого управления водами".

"Возникновение такой проблемы на фоне высыхания главной реки страны Куры является свидетельством плохого управления водами. Необходимо регулирование воды, когда ее много и мало. Но очевидно, что у нас в одних местах страдают от наводнения, а в других - от нехватки воды. Необходимо собирать избыточную воду при дождях, таяниях снегов в специальные резервуары-хранилища и летом использовать во избежание дефицита воды. К сожалению, такой практики в Азербайджане нет. Можно было бы также создать систему каналов, по которой воду следовало бы переправить в реки, впадающие в Каспий", - сказал Аббасов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МЧС Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Джалилабаде идет дождь при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 23 марта осадков не ожидается, температура воздуха снизится до +0 градусов, скорость ветра - до 2 м/с. В Масаллы также идет дождь, который закончится ночью. Температура воздуха днем составляет +3 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. Ночью температура понизится до +0. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.