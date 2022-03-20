Число эвакуированных после паводков жителей Азербайджана превысило 140 человек

20 марта 2022, 07:32

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146 человек покинули свои дома в Масаллинском и Джалилабадском районах Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 марта спасатели эвакуировали 39 человек в селах Масаллинского и Джалилабадского районов Азербайджана после того, как из-за проливных дождей вышли из берегов каналы и реки, и оказались подтоплены жилые дома.

Из сел Моллаоба, Тезе Алвады, Беделан, Борадигях Масаллинского района, города Джалилабад, а также сел Тезекенд, Астанлы, Ферзили, Сеидбазар, Гёйтепе, Порсава, Привольное Джалилабадского района эвакуированы 146 человек, сообщило вечером 19 марта со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана агентство Trend.

Спасатели продолжают откачивать воду из зоны затопления.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Джалилабаде идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +4 градуса, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 21 марта прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +3 градусов, скорость ветра останется прежней.

В Масаллы сегодня сильный дождь, температура воздуха составляет +4 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 20 марта дождь станет умеренным, температура воздуха и скорость останутся прежними. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.