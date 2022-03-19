Эвакуация сельчан начата на юге Азербайджана из-за паводков

19 марта 2022, 11:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели эвакуировали 39 человек в селах Масаллинского и Джалилабадского районов Азербайджана после того, как из-за проливных дождей вышли из берегов каналы и реки и оказались подтоплены жилые дома.

Проливные дожди привели к повышению уровня воды в каналах и реках в Масаллинском и Джалилабадском районах Азербайджана, из-за чего оказались подтоплены жилые дома.

Спасатели приступили к эвакуации жителей в Масаллинском районе, эвакуированы 20 человек. В районе вышла из берегов река Алвады, которая протекает через одноименное село. Кроме того, уровень воды поднялся в каналах, которые проходят через села Бадалан, Моллаоба, Борадигах, Рудаканар, информировало сегодня агентство АПА со ссылкой на МЧС Азербайджана.

С ночи 19 марта на юге Азербайджана наблюдается повышение уровня воды в реках и водоканалах. Спасатели эвакуировали 39 человек, информировал сегодня Report.az со ссылкой на МЧС Азербайджана..

К публикации также прикреплен ролик, на кадрах которого показана подтопленная улица, спасатели на резиновой лодке проводят эвакуацию жителей – преимущественно детей и пожилых людей. Судя по кадрам, в спасательной операции также принимают участие и сами местные жители.

"Кавказский узел" также писал, что 11 ноября 2021 года одиннадцать жителей Баку и сельчанин в Апшеронском районе получили травмы во время урагана, который повалил деревья в населенных пунктах и сорвал кровли домов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Джалилабаде идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 20 марта также прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +2 градусов, скорость ветра возрастет до шести метров в секунду.

В Масаллы сегодня умеренный дождь, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 20 марта также прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +4 градусов, скорость ветра увеличится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.