Спасатели проводят эвакуацию жителей села. Стопкадр из видеоролика на YouTube-канале МЧС Азербайджана https://www.youtube.com/watch?v=RZUALbukLcI

19 марта 2022, 11:28

Эвакуация сельчан начата на юге Азербайджана из-за паводков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели эвакуировали 39 человек в селах Масаллинского и Джалилабадского районов Азербайджана после того, как из-за проливных дождей вышли из берегов каналы и реки и оказались подтоплены жилые дома.

Проливные дожди привели к повышению уровня воды в каналах и реках в Масаллинском и Джалилабадском районах Азербайджана, из-за чего оказались подтоплены жилые дома.

Спасатели приступили к эвакуации жителей в Масаллинском районе, эвакуированы 20 человек. В районе вышла из берегов река Алвады, которая протекает через одноименное село. Кроме того, уровень воды поднялся в каналах, которые проходят через села Бадалан, Моллаоба, Борадигах, Рудаканар, информировало сегодня агентство АПА со ссылкой на МЧС Азербайджана.

С ночи 19 марта на юге Азербайджана наблюдается повышение уровня воды в реках и водоканалах. Спасатели эвакуировали 39 человек, информировал сегодня Report.az со ссылкой на МЧС Азербайджана..

К публикации также прикреплен ролик, на кадрах которого показана подтопленная улица, спасатели на резиновой лодке проводят эвакуацию жителей – преимущественно детей и пожилых людей. Судя по кадрам, в спасательной операции также принимают участие и сами местные жители.

"Кавказский узел" также писал, что 11 ноября 2021 года одиннадцать жителей Баку и сельчанин в Апшеронском районе получили травмы во время урагана, который повалил деревья в населенных пунктах и сорвал кровли домов.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Джалилабаде идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 20 марта также прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +2 градусов, скорость ветра возрастет до шести метров в секунду.

В Масаллы сегодня умеренный дождь, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 20 марта также прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +4 градусов, скорость ветра увеличится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ураган повредил дома жителей северного и западного Азербайджана", "Десять сел в Азербайджане подтоплены вышедшей из берегов рекой", "В Азербайджане в результате наводнения затоплено 34 села, большинство жителей все еще не могут вернуться в свои дома".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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