12 жителей Азербайджана пострадали во время урагана

11 ноября 2021, 08:55

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Одиннадцать жителей Баку и сельчанин в Апшеронском районе получили травмы во время урагана, который повалил деревья в населенных пунктах и сорвал кровли домов.

В поселке Гюздек Апшеронского района Азербайджана сильный ветер сорвал кровлю дома, которая упала на местного жителя, 1994 года рождения, Рахиба Нехматова.

По словам родственников, кусок кровли угодил Нехматову в область живота и нанес ему колото-резаные ранения, он был госпитализирован, информировало сегодня агентство АПА.

Также из-за непогоды в Баку пострадали 11 человек, из них пять мужчин и шесть женщин. Они получили ранения различной степени тяжести, информировало агентство в другой публикации со ссылкой на станцию скорой помощи в Баку.

Одному из пострадавших медпомощь была оказана на месте, еще один отказался от помощи врачей. Остальные госпитализированы, передало вечером 10 ноября онлайн-издание Media.az.

Ураган также повалил деревья в Баку на припаркованные машины, сказано в другом сообщении издания. К публикации прикреплен также ролик, на кадрах которого показано упавшее на автомобиль дерево, рядом расположены здания, ходят люди. На улице оживленное движение.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем Баку скорость ветра составит 11 метров в секунду, идет слабый дождь, температура воздуха +8 градусов. В ночь на 12 ноября скорость ветра возрастет до 16 метров в секунду, также прогнозируется слабый дождь, температура воздуха останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.