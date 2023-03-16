Пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. 16 марта 2023 г. Скриншот видео t.me/breakingmash/42504

16 марта 2023, 15:13

Данные о числе жертв при взрыве в Ростове-на-Дону разнятся

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

При взрыве в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области погиб один человек и пострадали двое, сообщили источники в экстренных службах. При пожаре пострадал один человек, отчитался губернатор Ростовской области.Он сообщил, что причиной возгорания и взрыва стало замыкание, проводится эвакуация жителей близлежащих домов. 

Как писал "Кавказский узел", по данным спасателей, сегодня в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону возник пожар. после взрыва. Видео с моментом взрыва появилось в интернете. Сила взрыва была настолько сильной, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

При пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону есть погибший, два человека пострадали, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

По данным Telegram-канала Mash, 36-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону. Он находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правой голени, ожогами лица и конечностей 2-3 степени.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что при пожаре пострадал один человек. "В 12.25 поступил сигнал о том, что в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу ул.Сиверса, 20, в Ростове начался пожар. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, однако "в целях безопасности из них начата эвакуация жителей". 

Из-за пожара в здании пограничного управления ФСБ эвакуировали жилой дом на Сиверса, 26. Также эвакуировали студентов таможенного училища, сообщило издание 161.ru

На сайтах МЧС и Следкома по Ростовской области, а также на сайте администрации Ростовской области к 15.00 мск не содержится информации о происшествии. Не прокомментировал случившееся в своем Telegram-канале и мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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Примечание:

"МЧС запросило 600 миллионов на компенсации для ростовских погорельцев", "Природный пожар в Ростовской области полностью потушен", "Голубев предложил не застраивать сгоревший в Ростове-на-Дону район".

Автор: "Кавказский узел"

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