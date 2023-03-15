Спасатели ответили на претензии к тушению пожара в Левашинском районе

15 марта 2023, 13:01

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Лесной пожар в Левашинском районе локализован, его тушение осложнено площадью тления в лесной подстилке, а применение авиации там неэффективно и опасно для пилотов, сообщил замначальника управления МЧС по Дагестану в ответ на требования жителей привлечь к тушению вертолеты.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта управление МЧС сообщило, что около 200 волонтеров откликнулись на просьбу жителей Левашинского района помочь в борьбе с ландшафтным пожаром. Один из местных жителей пожаловался в соцсети, что люди вынуждены тушить огонь вручную, и высказал мнение, что к тушению нужно привлечь вертолеты.

Сельчане обратились за помощью к пожарным из-за лесного пожара еще 5 марта. По словам жителей села Куппа, до 8 марта, пока не прибыли спасатели, люди были вынуждены самостоятельно бороться с пожаром.

Площадь пожара достигла 20 гектаров, но к 13 марта он был локализован, сообщил замначальника управления МЧС по Дагестану Сулейман Рамазанов. "Исключаются возможности его повторного возгорания", - подчеркнул он в телесюжете ГРВК "Дагестан", опубликованном вечером 14 марта в телеграм-канале управления МЧС.

Тушение таких пожаров осложняется тем, что тление происходит в слое лесной подстилки, который образуется осенью. "Всю ее обойти, всю ее перелопатить - это очень сложно", - пояснил Рамазанов, добавив, что тушение таких низовых лесных пожаров считается наиболее сложным.

Также представитель ведомства ответил на претензии пользователей соцсетей по поводу того, что спасатели не применяют авиацию для тушения. "Применение авиации в данном случае неэффективно в связи со сложностью рельефа местности. Крутые склоны, там возникает опасность для экипажа. Но даже если исключить вопросы требования безопасности, неэффективно применять [авиацию], так как эта вода просто не доходит до места тления. Вертолет из-за того, что крутой склон, вынужден задавать очень значительную высоту, и эта вода не долетает до земли, она испаряется... Эффективно применять авиацию в тушении верховых пожаров, когда горят деревья, или на ровной местности", - рассказал Сулейман Рамазанов.

О ликвидации пожара управление МЧС, по состоянию на 12.56 мск, не сообщило в своем телеграм-канале и на сайте. Вчера, 14 марта, ведомство отчиталось, что в Левашинском районе "продолжаются работы по полной ликвидации очагов возгорания".

"Для выжигания горючих материалов и сухостоев, способствующих возникновению очагов возгорания, сегодня будут проводится встречные палы (принудительный подконтрольный отжиг)", - говорится в публикации на сайте управления.

Ранее, 13 марта, вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов проинспектировал ситуацию с ландшафтным пожаром в Левашинском районе, побывав на месте пожара и в селе Куппа, сообщило вечером 13 марта РИА "Дагестан".

Замначальника управления МЧС Сабир Махмудов рассказал на совещании в селе Куппа, что уже более недели горят земли сельхозназначения, "покрытые древесно-кустарниковой растительностью. "Четвертый день силы МЧС дислоцированы в Левашинском районе и во взаимодействии с сотрудниками Комитета по лесному хозяйству РД делают все, чтобы потушить пожар", - сообщил он.

Вице-премьер поблагодарил жителей села Куппа и активистов Левашинского района, которые участвуют в тушении пожара, говорится в публикации.

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