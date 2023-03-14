Около 200 добровольцев помогают тушить пожар в Левашинском районе

14 марта 2023, 11:40

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На просьбу жителей Левашинского района помочь в борьбе с пожаром откликнулись около 200 волонтеров, сообщили в МЧС. Один из местных жителей пожаловался в соцсети, что люди вынуждены тушить огонь вручную, в ответ на это комментаторы раскритиковали чиновников за безучастность к пожару.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта жители Левашинского района Дагестана обратились за помощью к пожарным из-за лесного пожара. 12 марта обращение с просьбой помочь потушить пожар распространилось в соцсетях. На него отозвались 60 добровольцев. От МЧС на эту дату было задействовано 118 человек и 26 единиц техники.

В Левашинском районе продолжается тушение очагов возгорания, сообщило сегодня управление МЧС по Дагестану на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Число добровольцев, которые принимают участие в борьбе с огнем, возросло до 200 человек. Среди них жители Левашинского и Гунибского районов, передало РИА "Дагестан" со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Пост о пожаре в Левашинском районе был сегодня размещен в соцсети "ВКонтакте", в группе "Голос Дагестана". К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показан пожар в горах. "Выложите, пожалуйста, чтобы наша власть увидела. Люди лопатами тушат, но нет результата, хотя бы нужны вертолеты", – заявил автор поста.

На 11.10 мск эта запись в паблике "Голос Дагестана, на который подписаны более 161 тысячи пользователей, набрала 264 отметки с реакцией пользователей и 50 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Люди что там делают с лопатами? Пусть огород себе копают... Властям все равно на них, а они [сами с огнем борются]", – написал пользователь с ником Только Правда.

"А где есть власти?" – спросил Тони Монтана.

"Путину отправить это видео пусть посмотрит, как Меликов решает проблемы Дагестана", – сыронизировала Иза Курбанова.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители села Куппа заявили, что были вынуждены самостоятельно бороться с природным пожаром до 8 марта, когда прибыли спасатели.

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