Жители Левашинского района попросили помощи в тушении природного пожара

12 марта 2023, 22:39

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Обращение с просьбой помочь потушить пожар в районе села Куппа распространилось в социальных сетях. К тушению пожара привлечены 118 человек и 26 единиц техники, создана минерализованная полоса, пущен встречный пал, отчиталось МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Левашинского района обратились за помощью к пожарным из-за лесного пожара 5 марта. По словам жителей села Куппа, они были вынуждены самостоятельно бороться с природным пожаром до 8 марта, когда прибыли спасатели.

В сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МЧС Дагестана, сказано, что по состоянию на 16.00 численность группировки, участвующей в тушении пожара, увеличена до 118 человек и 26 ед. техники, задействовано около 60 человек от местного населения, обустроена минерализованная полоса протяжённостью 2 км. Для выжигания горючих материалов и сухостоев и недопущения распространения пожара от минерализованной полосы в сторону очагов пожара пущен встречный пал, сообщили спасатели.

"На труднодоступном склоне в 4-х км от села.Куппа Левашинского района РД уже неделю горит лес. Убедительная просьба: у кого позволяет состояние здоровья, оказать посильную помощь в ликвидации пожара... Желательно с собой иметь лопату или др. для тушения пожара", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня утром, 12 марта, в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписано около одного миллиона пользователей. На 22.25 мск 12 марта эта запись набрала 2219 отметок "нравится" и 94 комментария.

Жители соседних сел пришли на помощь жителям Куппы, сообщил один из комментаторов.

"Задействованы местные жители, МЧС, а также жители соседних сёл. Я житель села Куппа, сегодня был там", - написал в комментарии к посту пользователь ramazan.muaiqli. "Там склон, мы сами поднялись почти на 800-900м. Подошли потушить пожар, не смогли. Ибо пожар из-за ветров полыхает очень сильно со всех сторон и плюс сверху с макушек. Без авиационной помощи огонь не потушить. На данный момент есть 4-5 очагов возгорания, много сухих веток, деревьев, листьев и травы. Срочно нужно организовать авиационную помощь, без нее не как. Мы тушим траву и всё, а деревья людям не под силу", - написал он в 20.00.

"Горит целая экосистема! Это не просто несколько сотен деревьев! Так безалаберно и безответственно к природе относятся только в нашей республике и в странах третьего мира… ОДИН вертолет, отправленный еще в самом начале, мог бы без проблем решить эту проблему. Тьфу, позор", - отреагировала leyla_asilalova.

"А где же самолёты или вертолёты, которые тушат пожары? Или они предназначены для других регионов, что-ли? Этот пожар можно было бы задушить вначале ,а не ждать пока он разрастется", - уверен gasan05mirzalaev.

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