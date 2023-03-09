Сельчане указали на медлительность спасателей при тушении пожара в Дагестане

09 марта 2023, 21:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители села Куппа в Левашинском районе Дагестана вынуждены были самостоятельно бороться с природным пожаром до приезда спасателей, рассказали сельчане. Пожар частично локализован, сообщила районная администрация.

Сообщение о пожаре в Левашинском районе было опубликовано в сообществе "ВКонтакте" "Голос Дагестана". "Уже четвертый день горит лес, местные люди своими силами пытаются потушить", - говорится в сообщении от 8 марта, автор которого не указан. В нем отмечается, что МЧС и власти бездействуют. Также в сообщении приведены фотографии зарева за холмом.

"Возгорание произошло в четырех километрах от села Куппа на землях сельхозназначения, в труднодоступной местности. Происходит горение сухой травы и кустарников разрозненными очагами на площади 300 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам и лесу нет", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Дагестана.

9 марта в тушении пожара были задействованы 17 человек и три единицы техники от МЧС, 20 человек и три единицы техники от лесничества и около 60 местных жителей для ликвидации очагов возгорания МЧС России по РД наращивает группировку, добавили в МЧС.

Пожар возник из-за задымления торфа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете по лесному хозяйству Дагестана. Лесники Сергокалинского и Гунибского лесничеств вместе с местным населением третий день борются с задымлением торфа, отметили в ведомстве. "Пожара как такового нет, торф дымится. Вокруг вырыли заградительный ров, дальше возгорание не перейдёт, пока идёт работа по ликвидации задымления", - сообщили в Даглесхозе.

О том, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет, проинформировала администрация Левашинского района в своем Telegram-канале.

"Так как нет возможности для подъезда техники, на месте инцидента собирается население сел Арши, Куппа, бригада из лесопожарного центра Махачкалы, Сергокалинское и Гунибское лесничество, люди с Гунибской Гергебильской и районной МЧС, чтобы вручную копать, и предотвратить дальнейшее распространение огня. В тушении пожара задействовано порядка ста человек и в настоящий момент возгорания локализованы", - сообщает администрация района.

Сельчане рассказали, что площадь возгорания за последние дни увеличилась. "Пожарные приехали тушить огонь только 8 марта, хотя жители сообщили об этом еще 3 дня назад. За это время возгорание расширилось. Жалко будет, если огонь перекинется на лес", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель района Кади.

Другой местный житель Ахмед, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пока угрозы домам нет. "Люди вышли помогать с лопатами и другими подручными инструментами, тушат огонь, окапывают территорию, чтобы он не распространился дальше. С МЧС и лесничествами активно работают. Но к месту пожара не могут подъехать машины, приходится все делать вручную», - рассказал мужчина.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.