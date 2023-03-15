Петиция в защиту Арсамикова менее чем за сутки собрала более 560 подписей

15 марта 2023, 10:21

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Менее чем за сутки петиция с требованием освободить жителя Чечни Идриса Арсамикова набрала 567 подписей. После похищения Арсамикова адвокатам не удается связаться с ним, сообщила Кризисная группа СК SOS.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, предположили правозащитники и 21 февраля обратились в ООН по поводу судьбы молодого человека. 27 февраля 10 правозащитных организаций распространили совместное заявление, в котором призвали власти России освободить Арсамикова.

Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком летом 2018 года. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено, а ориентировку на него силовики мотивировали уголовным делом о мошенничестве. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года, после чего его трижды задерживали. 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявляет, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в военной операции. Видеообращение сделано по принуждению, предположила Кризисная группа СК SOS.

Об Идрисе Арсамикове ничего не известно с тех пор, как он записал видео, в котором заявил, что с ним «все в порядке», сообщила вечером 14 марта Кризисная группа СК SOS. "Мы требуем от властей сообщить, где Идрис и жив ли он. Идрис был похищен чеченскими силовиками из аэропорта Домодедово и не выходит на связь почти месяц", - говорится в публикации в телеграм-канале Кризисной группы.

После похищения адвокаты ни разу не смогли выйти с Идрисом на связь, подчеркивается в сообщении. "Мы хотим знать, где находится Идрис и жив ли он сейчас. Подпишите нашу петицию с требованием к российским властям обеспечить безопасность Идриса и предоставить доказательства, что он жив", - призвали правозащитники.

Петиция, озаглавленная "Требуем гарантий безопасности для Идриса Арсамикова!", размещена 14 марта на платформе Change.org. "Мы требуем от российских властей информации о том, где находится Идрис, предоставить доказательства того, что он все еще жив, и обеспечить его немедленное освобождение", - говорится в ней.

По состоянию на 10.18 мск 15 марта, петиция набрала 567 подписей. Комментарии пользователей, подписавших ее, на странице петиции не опубликованы. Отметки в 500 голосов петиция, размещенная "19 часов назад", достигла "4 часа назад", отмечается в справочной информации о петиции.

Напомним, МИД Нидерландов 17 февраля призвал власти России гарантировать безопасность Идриса Арсамикова. 23 февраля группа Европарламента по правам ЛГБТ обнародовала призыв к властям Чечни освободить Арсамикова. "Ему грозит смертельная опасность, еще более усугубившаяся после видео, на котором он "признается" в преступлениях под давлением", - заявили депутаты Европарламента.

Реалии Чечни не позволяют считать видеообращение Идриса Арсамикова доказательством того, что он в безопасности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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