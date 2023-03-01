Правозащитники назвали случай Арсамикова типичным для Чечни

01 марта 2023, 17:12

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Реалии Чечни не позволяют считать видеообращение Идриса Арсамикова доказательством того, что он в безопасности, а его кейс вполне типичен для покинувших Чечню инакомыслящих, но затем решившихся приехать туда по личным вопросам, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в аэропорту Домодедово в Москве и передан чеченским силовикам. Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, предположили правозащитники и 21 февраля обратились в ООН по поводу судьбы молодого человека. 27 февраля десять международных и российских правозащитных организаций распространили совместное заявление, в котором призвали власти России освободить Идриса Арсамикова.

Вечером 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Идрис Арсамиков заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в спецоперации, а также попросил правозащитников "отстать от него". Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, сочли правозащитники.

Видео Арсамикова с отказом от помощи лишь подтверждает опасность для него

Слова Идриса Арсамикова на видео нельзя считать отказом от помощи правозащитников, отметила пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. "Формально видео не является официальным отказом от адвокатской помощи. С точки зрения закона нам нужен официальный отказ Арсамикова, которого мы не получали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Человек может заявить о том, что он в безопасности, но при этом его жизни может угрожать опасность, указала юрист Галина Тарасова.

"Против воли и желания человека адвокат не может осуществлять деятельность по защите его прав. Но следует учитывать специфику тех или иных ситуаций. Применительно к Чечне известна масса случаев, когда люди заявляли о нарушениях прав человека и преступлениях, а затем появлялись видеозаписи с их извинениями или опровержениями. И имелись основания полагать, что людей вынудили принести эти извинения или сделать опровержения. Бывает, есть видеозапись, на которой человек заявляет, что он в безопасности и ему не нужна помощь, однако его местонахождение неизвестно и обстоятельства, при которых он пропал из поля зрения родственников и общественности, указывают на то, что его могут где-то насильно удерживать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Публичность в таких историях помогает, когда на нее обращает внимание Кремль. Иначе власти Чечни делают то, что задумали

К таким ситуациям могут подключаться адвокаты и правозащитники, уверена Тарасова. "Если после подобной видеозаписи человек пропадет, в отношении него будет совершено преступление или будут основания считать, что он стал жертвой преступления, то в ходе следствия видеозапись может быть подвергнута психологическому исследованию для выяснения, не сделаны ли записанные заявления человеком под воздействием насилия, принуждения", - подчеркнула юрист.

Видеозапись Арсамикова, на которой он говорит, что находится в безопасности, свидетельствует как раз об обратном, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Конечно, есть угроза здоровью и жизни Арсамикова. Безусловно, он записал видео под давлением. Он сейчас в опасности. Вне сомнений. Мы надеемся, что общественная огласка поможет. Но публичность в таких историях помогает, когда на нее обращает внимание Кремль. В таких случаях истории в основном заканчиваются успешно. А если нет, то власти Чечни делают то, что задумали", - отметила она.

Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электричеством по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником уголовного розыска ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, указала Кризисная группа CК SOS. Арсамикова трижды задерживали и пытали после того, как он вернулся в Чечню весной 2022 года на похороны отца. И он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы, выяснили правозащитники.

Кейс Арсамикова вписался в тренд преследования инакомыслящих в Чечне

Случай Идриса Арсамикова не единичен и типичен для Чечни, но особый резонанс ему придало время, когда мужчина решил приехать в Чечню, отметила Мирошникова.

"Ситуация, когда уехавшие [инакомыслящие] чеченцы возвращаются на похороны родственников, в связи с болезнью кого-то из семьи, — типичная и распространенная. Иногда их повторно задерживают и вновь подвергают пыткам, но, как правило, нашим подзащитным все же удаётся ещё раз покинуть Чечню и уехать обратно в новую страну проживания. К сожалению, Идрис выбрал худшее время для таких рискованных приключений. 2022-й год сильно усложнил ситуацию в России и в Чечне, репрессии усилились, а выбраться из региона стало сложнее", - объяснила пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS.

С этой оценкой согласна и Светлана Ганнушкина. "Для силовиков Чечни важны все люди, которые покинули республику по тем или иным причинам, связанным с политикой руководства. Пограничники нам как-то признались, что они сообщают о каждом уроженце Чечни, который когда-то покинул республику, но потом оказался в России. Власти Чечни хотят использовать каждый такой случай, чтобы показать остальным, "как не надо вести себя". Будь то представитель ЛГБТ-сообщества или политический оппонент", - подчеркнула она.

Ганнушкина допускает, что Арсамикова могут больше не найти. "Помните историю Бакаева, который исчез? Власти Чечни сначала все опровергали, потом Рамзан Кадыров как-то заговорил о нем и сказал, мол, что вы от нас хотите, с ним родственники расправились. К сожалению, есть вероятность, что и Арсамикова не найдут. Но я очень сильно надеюсь, что все же удастся помочь этому человеку", - сказала Ганнушкина.

8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

Информации о каких-то влиятельных родственниках Арсамикова, причастных к его задержанию, нет, указала Александра Мирошникова. Также, по ее словам, нет данных о том, что Арсамиков, находясь в Нидерландах, вел активную деятельность в соцсетях. "После эмиграции и получения официального статуса за рубежом наши подопечные становятся относительно самостоятельными и обращаются к нам лишь в случае форс-мажоров", - пояснила она.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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