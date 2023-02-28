Идрис Арсамиков, фото: Crisis group NC SOS

28 февраля 2023, 08:20

Правозащитники призвали освободить Идриса Арсамикова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Десять международных и российских правозащитных организаций распространили совместное заявление, в котором призвали власти России освободить Идриса Арсамикова, задержанного в Москве и увезенного в Чечню.

Как информировал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в аэропорту Домодедово в Москве и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, отметили правозащитники. 21 февраля они обратились в ООН по поводу судьбы Идриса Арсамикова.

Десять международных и российских правозащитных организаций распространили совместное заявление, в котором призвали освободить Идриса Арсамикова.

"Местонахождение Идриса Арсамикова остается неизвестным, его безопасность и жизнь находятся в опасности. Российские власти должны немедленно освободить его или же раскрыть его местонахождение. Арсамиков нуждается в защите права на личную неприкосновенность, необходимо обеспечить, чтобы он не подвергался пыткам и другим видам жестокого обращения. Также Арсамикову необходимо предоставить юриста", сказано в заявлении правозащитников, опубликованном 27 февраля на сайте Норвежского Хельсинкского комитета.

Заявление подписали Amnesty International, Human Rights Watch, COC Netherlands, Норвежский Хельсинский комитет, The International Federation for Human Rights (FIDH), Всемирная организация против пыток, комитет "Гражданское содействие"*, кризисная группа СК SOS, Центр защиты прав человека "Мемориал" и "Команда против пыток".

Напомним, Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электричеством по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником уголовного розыска ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила ранее Кризисная группа CК SOS.

Арсамикова трижды задерживали и пытали после того, как он вернулся в Чечню весной 2022 года на похороны отца. Также он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы. Вечером 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в спецоперации. Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, подчеркнули правозащитники.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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