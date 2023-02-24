Депутаты Европарламента потребовали освободить Арсамикова

24 февраля 2023, 06:58

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Группа Европарламента по правам ЛГБТ призвала власти Чечни освободить Идриса Арсамикова, задержанного в Москве и увезенного на родину. Обеспокоенность задержанием уроженца Чечни выразил и спецпредставитель Франции по правам ЛГБТ.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в московском аэропорту Домодедово при попытке улететь из страны и передан чеченским силовикам. В Чечне ему грозит смертельная опасность, указала Кризисная группа. 20 февраля правозащитники направили в ООН заявления по поводу дела Арсамикова и выразили надежду, что ООН запросит у российских властей информацию о его местонахождении и состоянии.

В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года на похороны отца, после чего его трижды задерживали и пытали. Также он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы. Защитники подали жалобы в управление Следкома и на горячую линию МВД по Чечне. Вечером 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в военной операции. Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало общественный резонанс, указала Кризисная группа СК SOS.

Европарламент призвал власти Чечни освободить Идриса Арсамикова, сообщила вечером 23 февраля Кризисная группа СК SOS в своем телеграм-канале. Там же содержится сообщение о том, что спецпредставитель Франции по правам ЛГБТ Жан-Марк Бертон выразил беспокойство за судьбу Арсамикова.

Обращение к властям Чечни с призывом освободить Арсамикова опубликовано 23 февраля на сайте интергруппы Европарламента по правам ЛГБТ. "Ему грозит смертельная опасность, еще более усугубившаяся после видео, на котором он "признается" в преступлениях под давлением", - говорится в публикации.

"Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Идриса, чтобы он мог вернуться в безопасное место", - приводятся в сообщении слова депутата Европарламента Малина Бьорка.

Такой же призыв озвучил депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо. "Мы призываем правительства использовать любые дипломатические каналы, чтобы требовать освобождения Идриса. Мы сделаем это со своей стороны, призывая институты ЕС поднять этот вопрос в приоритетном порядке. Никто не должен быть незаконно задержан или подвергнут опасности из-за своей сексуальной ориентации", - приводятся в публикации его слова.

Спецпредставитель Франции по правам ЛГБТ Жан-Марк Бертон публикацию в защиту Арсамикова разместил 22 февраля в Twitter. "Глубоко обеспокоен ситуацией с Идрисом Арсамиковым... Он был арестован и передан властям в Грозном. Франция призывает к соблюдению его безопасности и основных прав", - говорится в обращении Бертона.

Напомним, Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником угрозыска ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова мотивировано уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила Кризисная группа CК SOS.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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