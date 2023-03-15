Политологи назвали препятствие для исполнения будущих договоров Армении с Азербайджаном

15 марта 2023, 01:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После осенней войны 2020 года Армения находится под давлением, что ставит под вопрос легитимность документов, подписанных Ереваном в ключе карабахского урегулирования, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, такие документы могут в любой момент потерять силу, если одна из сторон заявит, что они были подписаны под угрозами или влиянием силы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшей 14 марта пресс-конференции, отвечая на вопрос, сковывает ли его что-либо в вопросе принадлежности Нагорного Карабаха, заявил, что «сковывает и очень многое».

«Да, я скован сказать, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. И скован многими вещами: безопасностью народа Нагорного Карабаха, безопасностью Армении, народа Армении, суверенитетом Армении, ее государственностью и т.д. В противном случае я бы сделал громкие и сильные заявления», - заявил Никол Пашинян.

В ходе пресс-конференции премьер также заявил, что «в Нагорном Карабахе Азербайджан готовит геноцид и этнические чистки».

Согласно статьям 51 и 52 Венской конвенции о праве международных договоров (Принуждение представителя государства и Принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения), согласие государства на обязательность для него договора, которое было выражено в результате принуждения его представителя действиями или угрозами, направленными против него, не имеет никакого юридического значения. «Договор является ничтожным, если его заключение явилось результатом угрозы силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН».

Ни один документ, подписанный Арменией, начиная с трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, не прошел ратификацию в парламенте, не был утвержден по итогам референдумом, никакой другой процедурой, предусмотренной для межгосударственных и иных договоров и документов, которые затрагивают территориальные вопросы или вопросы безопасности, что предусмотрено Конституцией Армении, заявила корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее мнению, в этом плане у этих документов нет никакой легитимности, они автоматически могут потерять силу, если хотя бы одна из сторон, подписавших их, скажет, что документ был подписан под влиянием силы, угрозы и так далее. Это же, заявила Айрумян, касается трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Айрумян считает, что если бы сейчас армянская сторона хоть каким-то образом имела возможность не быть скованной, как выразился Никол Пашинян, касательно прав Нагорного Карабаха и Армении, то президенту Азербайджану Алиеву пришлось бы признать, что других путей, кроме силовых, у него нет, а силовые решения нелегитимны и не могут считаться урегулированием конфликта. «Армения должна обратиться в компетентные международные органы – ООН, ОБСЕ, Совет Европы, членами которой она сама является, ссылаясь на неопровержимый факт того, что документы были ею подписаны под угрозой силы или применения силы. Эти самые международные органы могут признать договор нелегитимным», - отметила Айрумян.

Армения находится «под дулом пистолета», и это более, чем очевидно, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Гурген Симонян.

По его словам, Армении пытаются навязать решения, но в формальном смысле это пока не удалось. Все документы, которые в какой-то мере регулируют отношения Армении с Азербайджаном, известны, и, по мнению Симоняна, среди них самый важный – трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, которым и руководствуются стороны. После него никаких серьезных документов не было. «Да и само заявление нельзя считать каким-либо международным правовым документом. Хотя бы потому, что это не есть договор, а всего лишь текст заявления», - добавил он.

По его мнению, Пашинян пока сопротивляется давлению. «Давление сильное на Армению есть, но Пашинян пока сопротивляется, чтобы не обслуживать максималистские амбиции Азербайджана. Возможно, это не только заслуга Пашиняна, возможно, у него есть поддержка Запада», - предположил Симонян.

При этом политолог отметил, что в последнее время заметно улучшились позиции Армении в вопросах безопасности страны и в вопросе Нагорного Карабаха. "Если в 2020 году мы пребывали в шоковых реалиях, и существовали непосредственные угрозы суверенности страны, то в этом году мы стали свидетелями того, что на уровне канцлера Германии Олафа Шольца говорится о самоопределении Арцаха (Нагорного Карабаха)", - отметил Симонян.

Канцлер Германии Олав Шольц по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине дважды подчеркнул, что право на территориальную целостность и право на самоопределение равноценны. "Статус-кво не может продолжаться долго, необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. Необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом все эти принципы равноценны", - цитирует слова Шольца 2 марта "Радио Азатутюн".

«И бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил начало Бердзорского (Лачинского) коридора именно со стороны Армении. Он точно не скован в своих заявлениях и действиях, он мог бы посетить коридор со стороны Азербайджана», - отметил Симонян.

14 марта бывший генеральный секретарь НАТО посетил границу Армении, а именно побывал в начале Лачинского коридора и в Джермуке. «Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у наших границ. ЕС должна использовать свои отношения с Азербайджаном и подтолкнуть его к прекращению блокады и выполнению своих международных обязательств. Если мы этого не сделаем, гуманитарные риски могут стать гуманитарной катастрофой». Он также обратился в ходе брифинга к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом «немедленно открыть коридор, ибо это негуманно и незаконно», пишет news.am.



«Да, он бывший генсек, его заявление не принуждает никого ни к каким действиям, но это политический месседж. На Западе политику на случайностях не строят. Если бы приехал действующий генсек ООН, он бы своим визитом и своим подобным заявлением поставил Армению под удар, потому что это бы расценивалось как геполитический поворот, политический акт», - заявил Геворг Симонян.

По его мнению, трехстороннее заявление от 9 ноября само по себе нелегитимно, так как было подписано в условиях войны, то есть под давлением. Но, по его словам, оно может считается легитимным до тех пор, пока все стороны ссылаются на него. В любой момент можно отказаться от этого заявления, но это будет зависеть от возможностей Армении для сопротивления и от самой геополитической ситуации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.