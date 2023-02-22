Армянские политологи сочли миссию Евросоюза следствием инертности России

22 февраля 2023, 21:36

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Мониторинговая миссия Евросоюза на границе Армении с Азербайджаном стала следствием бездействия России в вопросе обеспечения безопасности Армении, а правовых оснований для оспаривания этой миссии у России нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС 20 февраля. Миссия повысит безопасность Армении и лишит Азербайджан возможности обострять ситуацию на границе, сочли армянские политологи.

Миссия ЕС в Армении стала следствием инертности России как гаранта безопасности

Миссия ЕС в Армении не приведет к ослаблению роли России как гаранта безопасности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший редактор отдела политических новостей Первого Общественного телевидения Армении, политолог Армен Варданян.

При этом, по его мнению, присутствие миссии ЕС уменьшит возможности России и Азербайджана, которые используют приграничную напряженность как инструмент давления на Армению и принуждения к уступкам. "Россия и Азербайджан лишились этого инструмента. Но в целом роль России, у которой есть серьезные рычаги давления на стороны конфликта, не снизится. Армения существенно зависит от России. Как, впрочем, и Азербайджан", - считает политолог.

По его оценке, присутствие миссии ЕС не нарушает договоренности Армении с Россией, а также трехстороннее заявление, принятое по итогам карабахской войны 2020 года. "Каких-либо ограничений в армяно-российских договорах нет, это суверенное решение Армении. Россия не выполняет свои обязательства. Армения неоднократно обращалась к России <с просьбой о защите>, но Россия отказалась, мотивировав отказ тем, что армяно-азербайджанская границы неделимитирована", - отметил Варданян.

16 сентября 2022 года участники протестной акции у российского посольства в Ереване на фоне эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армения вправе искать баланс для системы безопасности, и наличие европейской миссии стало дополнительным фактором в этой системе, полагает Варданян. "Армения вынуждена искать дополнительные возможности для обеспечения безопасности своей границы. Это, естественно, не понравилось России, но для Армении это второстепенно, так как защита от посягательств является приоритетом для национальных интересов", - пояснил он.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что решение о размещении миссии ЕС в Армении "может стать концом монополии России на Южном Кавказе и в Армении в частности". "Миссия показала, что военное присутствие России в Армении – колосс на глиняных ногах. МИД России многократно заявлял, что 100 европейских наблюдателей могут вытеснить Россию, несмотря на присутствие нескольких тысяч российских военных на базе в Гюмри и авиабазе "Эребуни" в Ереване, пограничные войска ФСБ России и миротворческий контингент в Арцахе. МИД России сам дискредитирует свое военное присутствие в Армении", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Москва считает, что представители Евросоюза лукавят, говоря о гражданском характере мониторинговой миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом. К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку", - приводятся слова Захаровой 20 февраля на сайте МИД России.

Деятельность миссии ЕС нарушает разве что латентные устные договоренности с Россией, считает Айрумян. "Правовых оснований для оспаривания миссии у России нет, иначе она не преминула бы их предъявить. Трехстороннее заявление 2020 года касается Нагорного Карабаха и вероятных коммуникаций в Нахичевань, которые должны контролироваться ФСБ России. Пока этих коммуникаций нет, присутствие европейских наблюдателей не может касаться трехстороннего заявления. Что касается договора об охране границ Армении, то российские пограничники должны охранять "внешние границы СССР", то есть границу с Турцией и Ираном. Новая "граница" с Азербайджаном не входит в их юрисдикцию", - пояснила политобозреватель.

Россия сама отказалась от роли гаранта безопасности Армении, считает политолог Андриас Гукасян. "Последние заявления российского руководства, в частности, министра иностранных дел Сергея Лаврова, который обвинил Армению в оккупации Нагорного Карабаха, ясно дают понять, что Россия - не союзник Армении в ее военных проблемах с Азербайджаном и Турцией", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля заявил, что Азербайджан в ходе конфликта с Арменией "вернул земли, которые ему принадлежат", следует из видеозаписи интервью министра телеканалу "Россия 24", размещенной на YouTube-канале МИД России.

Миссия ЕС возникла именно из-за отказа России выполнять свои обязательства, уверен Гукасян. "Возникла необходимость, чтобы ЕС взял на себя обязательства гаранта безопасности для Армении", - подчеркнул он, добавив, что присутствие миссии ЕС априори не может противоречить армяно-российским договорам и трехстороннему заявлению 2020 года.

"Трехстороннее заявление не является международным договором. А договора с Россией касаются, в частности, совместной группировки ПВО, которая в сентябре подверглась атаке со стороны Азербайджана, в результате чего был уничтожен комплекс ПВО С-300. И Россия сочла, что не произошло нарушения прав России, не говоря уже о правах Армении. В противном случае за нападением на совместную группировку должна была последовать реакция. Не действует договор об Объединенной группировке войск, иначе эта группировка должна была дать отпор сентябрьской агрессии Азербайджана. Из трех армяно-российских договоров о военном сотрудничестве действует только договор о базе в Гюмри. И то потому, что от России в нем ничего не требуется, а Армении пользы от него нет", - пояснил политолог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января заявил, что с Баку никто расширенную миссию не согласовывал и что он воспринимает ее как нарушение договоренностей. Он добавил, что «отправка такой миссии крайне нежелательна". "Это не укрепит безопасность; скорее, это подорвет формат переговоров с нами", - приводятся слова Алиева на сайте президента Азербайджана.

Миссия ЕС будет работать только на территории Армении

Мандат миссии ЕС, согласно договоренностям, распространяется только на территорию Армении, Нагорный Карабах и Лачинский коридор не входят в зону ответственности наблюдателей, пояснил политолог Варданян. "Миссия не предусматривает вооруженный контингент. В ее составе 50 невооруженных наблюдателей, остальные – административный персонал", - указал он.

Механизм принятия решения и размещения миссии ЕС без участия России и Баку может стать обкаткой решений и о вводе других контингентов, склонна считать политолог Айрумян. "В кулуарах Мюнхенской конференции отчетливо прозвучала мысль, что если не удастся заставить Москву и Баку открыть Лачинский коридор, то, вероятно, что европейская миссия "распространится" и на Лачинский коридор", - сказала она.

Чтобы мандат миссии ЕС распространился на Нагорный Карабах и Лачинский коридор, необходимо согласие Армении, Азербайджана и России, подчеркнул политолог Гукасян.

"Россия должна согласиться вывести свой контингент из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), Армения и Азербайджан - на ввод международных наблюдателей и предоставление соответствующего мандата", - предположил он.

Политические силы Армении дали полярные оценки миссии ЕС

Среди политических сил нет консенсуса относительно миссии ЕС, указал Варданян. По его мнению, пророссийски настроенные силы не рады присутствию европейских наблюдателей. "Но открыто критиковать и выступать против не могут, ведь они сами осознают, что Россия не выполняет обязательства. Кроме того, в обществе резкая критика этого шага будет воспринята как угроза национальной безопасности", - подчеркнул он.

По наблюдениям Айрумян, размещение миссии было воспринято в целом позитивно в Армении, за исключением ряда маргинальных группировок, которые "предупредили" о гневе России. "Сама целесообразность размещения европейских наблюдателей никем не оспаривается", - подчеркнула политобозреватель.

По словам Гукасяна, политические силы Армении в целом сдержанны в своих заявлениях относительно деятельности миссии ЕС. "Пророссийским политическим силам, в том числе парламентской оппозиции нечего сказать. Как бы они рьяно не защищали интересы России. Были реплики, что миссия ЕС, скорее, будет иметь негативные последствия, чем положительные. Но кампания против европейских наблюдателей не может повлиять на общественное мнение. Для общества важно, чтобы не было войны, чтобы не гибли солдаты, а также жители приграничных сел. Поэтому в обществе положительно восприняли миссию ЕС. Тем более, что за два месяца работы в Армении краткосрочной миссии ЕС – в ноябре и декабре 2022 года – в обществе почувствовали реальные изменения", - заключил политолог.

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