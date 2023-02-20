Мониторинговая миссия Евросоюза начала работу в Армении

20 февраля 2023, 15:30

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Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом на мониторинг ситуации на границе с Азербайджаном, сообщил Совет ЕС.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Мандат миссии рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Миссия повысит безопасность Армении и лишит Азербайджан возможности обострять ситуацию на границе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Сегодня Евросоюз запускает гражданскую миссию в Армении, которая была учреждена 23 января, сообщает на своем сайте Совет Евросоюза. "Целями являются содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности людей в районах, затронутых конфликтом, и обеспечение обстановки, благоприятствующей усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Персонал миссии составит примерно 100 человек, включая около 50 "невооруженных наблюдателей", подчеркивается в сообщении. "Оперативный штаб миссии будет находиться в Ехегнадзоре Вайоцдзорской области Армении", - сообщил Совет ЕС.

Ранее, 18 февраля, содокладчики ПАСЕ посетили с ознакомительной миссией КПП в Бердзорском (Лачинском) коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом, сообщила администрация Сюникской области на своей странице в Facebook*.

Содокладчики "зафиксировали, что коридор закрыт". С ними встретился губернатор Сюникской области Роберт Гукасян, их сопровождали депутаты парламента Армении Рубен Рубинян и Арусяк Джулхакян, отмечается в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 71-е сутки.

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