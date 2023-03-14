Ставрополец оштрафован за дискредитацию российской армии

14 марта 2023, 08:04

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Сергей Шестеров из Ставропольского края оштрафован на 30 тысяч рублей за высказанные в магазине комментарии по поводу спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Изобильненский районный суд Ставропольского края оштрафовал Сергея Шестерова по административное статье о дискредитации российской армии, информируют 13 марта "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном 13 марта на сайте суда, указывается, что Шестеров, находясь в магазине, в присутствии других посетителей и полицейских, произнес несколько фраз против спецоперации на Украине и усомнился в успехах России.

Шестеров признал вину и попросил суд строго не наказывать его. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 марта суд в Пятигорске оштрафовал доцента Пятигорского госуниверситета Елену Кабакову по статье о дискредитации армии из-за ее пацифистских высказываний в разговоре со студентами.

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