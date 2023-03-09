Преподаватель в Пятигорске оштрафована по доносу студентов за дискредитацию армии

09 марта 2023, 07:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд оштрафовал доцента Пятигорского государственного университета Елену Кабакову по статье о дискредитации армии из-за ее пацифистских высказываний в разговоре со студентами.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Преподаватель кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности Пятигорского госуниверситета получила штраф по статье о дискредитации военных после разговора со студентами, которые написали донос о ее пацифистских взглядах. На дело Елены Кабаковой обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Пятигорский городской суд рассмотрел дело Кабаковой 2 марта, постановление по делу было опубликовано на сайте суда 7 марта.

Согласно постановлению суда, Кабакова во время занятий по математике завела диалог с одним из студентов, осудив решение его отчима отправиться на Украину. При этом она показала студенту фотографию своих украинских родственников. В суде Елена Кабакова не признала вину: преподаватель заявила, что такого диалога не было и на лекциях со студентами она обсуждала только математику.

Доносы на Кабакову написали как минимум пятеро студентов, четверо из них выступили свидетелями в суде. Трое из допрошенных в суде также обратили внимание, что преподаватель с начала учебного года "начала заменять латинские буквы «V» и «Z» на другие буквы, выражая таким способом свое мнение против СВО", следует из судебного акта. При этом все четверо заявили, что у них не было конфликтов с преподавателем, которая всегда помогала им разобраться с материалом.

Суд счел дискредитацией вооруженных сил РФ слова Кабаковой о своих украинских родственниках и демонстрацию студентам их фотографии, оштрафовав ее на 30 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.