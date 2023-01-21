Жительница Астраханской области оштрафована за дискредитацию армии

21 января 2023, 04:15

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Жительница Знаменска Надежда Старушек оштрафована на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии после доноса коллеги.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2022 года в Ахтубинский суд Астраханской области поступило административное дело в отношении Надежды Старушек о дискредитации российских вооруженных сил.

На 40 тысяч рублей оштрафовал суд в Астраханской области жительницу города Знаменска Надежду Старушек, пишет 20 января "ОВД-Инфо"*.

По данным суда, Старушек в марте-апреле 2022 года, находясь на работе, критиковала действия российских военных на Украине. Коллега сообщила об этом в правоохранительные органы, из-за чего в отношении Старушек и был составлен административный протокол.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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