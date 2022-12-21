Жительница Астраханской области заподозрена в дискредитации армии

21 декабря 2022, 19:44

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Административное дело в отношении Надежды Старушек по статье о дискредитации российских вооруженных сил поступило в Ахтубинский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 18 декабря стало известно, что Трусовский районный суд Астрахани оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Сергея Батаева за пацифистские комментарии в соцсети.

19 декабря в Ахтубинский суд Астраханской области поступило административное дело Надежды Старушек по статьи о дискредитации российских вооруженных сил (статья 20.3.3 Кодекса России об административных правонарушениях), сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Ахтубинского районного суда Астраханской области, заседание по делу назначено на 28 декабря, оно состоится в Знаменске.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.