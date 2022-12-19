Астраханец оштрафован за дискредитацию российских военных

19 декабря 2022, 01:56

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Суд в Астрахани оштрафовал на 35 тысяч рублей за дискредитацию армии России местного жителя Сергея Батаева.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 12 декабря стало известно о том, что административный протокол по указанной статье был составлен на Сергея Русанова.

На 35 тысяч рублей оштрафовал Трусовский районный суд Астрахани местного жителя Сергея Батаева, пишут 18 декабря "Кавказ-Реалии"*.

По данным силовиков, Батаев разместил в соцсети пацифистские комментарии, которые дискредитируют деятельность вооруженных сил Российской Федерации. Суд прошел без участия астраханца.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.